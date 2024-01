Die gefährlichsten Straßen Deutschlands: Vorsicht an diesen Unfall-Hotspots

Seid ihr viel mit dem Auto unterwegs, traut ihr euch hinter dem Steuer sicher einiges zu. Dennoch solltet ihr einige Straßen unbedingt meiden, denn Unfälle stehen dort an der Tagesordnung. Wo ihr besser nicht lang fahren solltet, das lest ihr in diesem Artikel.

Anzeige

Gefährliche Bundesländer: Wo passieren die meisten Unfälle?

Um welche Wege ihr besser einen Bogen fahren solltet, das hat die Allianz Direct Versicherung herausgefunden. Verwendet wurden für die Studie Daten des Deutschen Unfallatlas, der Bundesanstalt für Straßenwesen und des Statistischen Bundesamtes.

Wenig überraschend ist die Unfallrate besonders in Städten mit hoher Bevölkerungsdichte besonders groß. Das klingt einleuchtend, denn wo viele Autos unterwegs sind, da steigt das Risiko. Letzteres ist besonders in Hamburg mit 3,28 Unfällen pro 1000 Einwohnern zwischen 2020 und 2022 besonders groß. Auf Platz 2 folgt Bremen mit 3,22 und auf Platz 3 das Bundesland Schleswig-Holstein mit 3,17. Die Landeshauptstadt Berlin belegt mit 2,91 Zwischenfällen auf 1000 Einwohner den vierten Platz.

Anzeige

Am sichersten seid ihr in Thüringen unterwegs. Auch in Baden-Württemberg und Hessen setzt ihr euch als Verkehrsteilnehmer einem niedrigeren Risiko aus (Quelle: Rheinische Post).

Unfallgefahr: Auf diesen Straßen solltet ihr besonders achtsam sein

Berlin ist zwar im Vergleich der Bundesländer nur auf Platz 4, im Ranking der gefährlichsten Straßen aber ganz oben mit dabei. Insgesamt befinden sich 4 der Top 10 der unfallreichsten Straßen in der Hauptstadt. Meiden solltet ihr hier die Frankfurter Allee, die Karl-Marx-Allee sowie den Mariendorfer Damm. Dort haben sich deutschlandweit die meisten Unfälle mit Schwerverletzten ereignet.

Anzeige

Am gefährlichsten ist jedoch die Kieler Straße in Hamburg. Allein im Jahr 2022 kam es zu 53 Unfällen mit Verletzten. Die 10 Straßen, die ihr nach Kräften vermeiden solltet, sind die folgenden:

Kieler Straße, Hamburg

Frankfurter Allee, Berlin

Vahrenwalder Straße, Hannover

Brunsbütteler Damm, Berlin

Mariendorfer Damm, Berlin

A8, Leonberg (Landkreis Böblingen)

Invalidenstraße, Berlin

Karl-Marx-Allee, Berlin

Fackenburger Allee, Lübeck

Venloer Straße, Köln

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.