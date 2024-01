Glatteis heute: Wo ist es glatt? Interaktive Karte mit Warnungen

Der Winter ist da. Draußen liegt in Teilen Deutschlands Schnee und das Thermometer überschreitet kaum die 0°C-Grenze. Falls ihr heute und in den kommenden Tagen zu Fuß, mit Auto oder mit dem Rad unterwegs sein wollt oder müsst, solltet ihr euch vorab informieren, ob es glatt sein wird. Dabei hilft eine interaktive Karte. Für diese Woche gibt es eine erhöhte Glatteisgefahr.

Hinweis: Verlasst euch nicht blind auf die Angaben auf der Karte. Es kann stellenweise glatt sein, auch wenn die Online-Karten noch nichts davon anzeigen. Passt euer Fahr- (oder Gehverhalten) den Verhältnissen draußen an und seid bei Temperaturen um oder unter 0° Celsius besonders vorsichtig.

Karte mit Glatteiswarnung online: Hier gibt es sie

Es gibt verschiedene Anlaufstellen, die euch über Blitz- und Glatteis in Deutschland informieren. Hier werdet ihr fündig:

Das Wetterportal wetter.de zeigt auf eine interaktiven Karte, wo es in den nächsten Stunden glatt sein könnte. Gefährliche Stellen werden blau oder rot markiert. Rote Bereiche stellen Orte mit besonders hoher Glatteisgefahr dar. Anhand der Zeitleiste im unteren Bereich kann man sich das Eisrisiko in den nächsten Stunden anzeigen lassen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert und warnt ebenfalls vor gefährlichen Wettersituationen. Im Webangebot der Tagesschau findet ihr zum einen eine Karte mit den entsprechenden Markierungen und zum anderen schriftliche Warnungen für gefährliche Gebieten in Deutschland für die nächsten 24 Stunden. Mit dem Mauszeiger könnt ihr gezielt Orte auf der Karte auswählen und erhaltet direkt Warnmeldungen für diese Region.

Fahren bei Glatteis? Karte mit gefährlichen Stellen

Während man Schnee-bedeckte Straßen leicht erkennt, sieht die Lage bei Blitzeis tückischer aus. Vereiste Fahrbahnen sind oft nur schwer oder gar nicht zu erkennen. Auch wenn eine Straße also mit bloßem Auge sicher aussieht, kann bei feucht-kalten Witterungen eine „Rutschpartie“ drohen. Besonders bei leichtem Regen und nebligen Stunden, in Waldnähe auf und vor Brücken sowie an Straßen in der Nähe von Seen und anderen Gewässern entsteht Glatteis besonders schnell.

Bei den genannten Portalen wird zwar versucht, die Warnungen möglichst zeitnah zu veröffentlichen und aktuell anzuzeigen, das Wetter kann aber manchmal unberechenbar sein. Passt euer Fahrverhalten also entsprechend an, wenn es draußen kalt ist. An anderer Stelle geben wir weitere Tipps für Fahrten bei Blitzeis:

Autos sowie eine sichere Fahrweise haben aber auch ihre Grenzen. Falls es also draußen sehr feucht und kalt aussieht, eine Glatteiswarnung besteht oder der Schnee bereits die Straßen stark bedeckt hat, sollte man seine Fahrt falls möglich verschieben.

