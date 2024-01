Easypark: Welche Kosten fallen an?

Mit Easypark kann man sein Park-Ticket bequem über das Smartphone buchen. Der Komfort hat aber oft auch seinen Preis. So fallen für die Buchung des Parkausweises auf dem Handy möglicherweise Gebühren an. Je nach Standort kann das Parken mit Easypark also teurer sein.

E-Mobility Facts

Welche Kosten fallen bei Easypark an?

Ist Parken mit Easypark teurer?

Die Nutzung der App, der Download sowie die Anmeldung bei dem System sind kostenlos. Es gibt also keine Grundgebühr und auch kein Abonnement oder Ähnliches, das man buchen muss. Dennoch sollte man berücksichtigen, dass Easypark zusätzliche Kosten mit sich bringen kann.

Eine pauschale Gebühr gibt es bei Easypark nicht.

Ob und welche Kosten zusätzlich zu den normalen Parkgebühren hinzukommen, legen die Betreiber der Parkplätze beziehungsweise die Städte selbst fest.

beziehungsweise die Städte selbst fest. Easypark betreibt keine eigenen Parkplätze, sondern stellt lediglich den Service zur Bezahlung per Smartphone statt über einen Parkautomaten.

statt über einen Parkautomaten. Die Kosten liegen oft zwischen 0 bis 15 Prozent der normalen Parkgebühr.

Je nach Standort und Parkdauer können die zusätzlichen Kosten also bei ungefähr 10 Cent bis 50 Cent liegen.

liegen. Je länger man parkt, umso höher wird meistens auch die Zusatzgebühr.

man parkt, umso höher wird meistens auch die Zusatzgebühr. Welcher Preis zu den Parkgebühren dazugerechnet wird, erfährt man in den B edingungen der Parkplatzbetreiber .

. Bevor man den Parkplatz über die App bucht, wird der e ndgültige Preis inklusive der Gebühren angezeigt.

angezeigt. Wird ein prozentualer Anteil und kein pauschaler Betrag berechnet, erhöhen sich die Gebühren , wenn man die voreingestellte Parkplatzdauer nachträglich verlängert.

, wenn man die voreingestellte Parkplatzdauer nachträglich verlängert. Beendet man den Parkvorgang frühzeitig und ist das vom Betreiber erlaubt, kann man auch weniger bezahlen.

In der App gibt es zudem eine Erinnerungsfunktion. Kurz vor Ende der gebuchten Parkzeit erhält man dann einen entsprechenden Hinweis per SMS. Die SMS kostet 15 Cent.

Diese Gebühren berechnet Easypark

Alternativ zur Zahlung pro Parkvorgang bietet Easypark auch ein Abonnement ab. Das kostet 1,99 Euro pro Monat und man bezahlt anschließend im gebuchten Zeitraum keinerlei Service-Gebühren mehr. Mit dem Easypark-Abonnement werden für das Parken also nur noch die tatsächlichen Parkgebühren fällig. Auch für die SMS-Erinnerungen an das Parkzeitende werden dann keine Kosten berechnet. Das Abonnement lässt sich über den Kunden-Service abschließen.

