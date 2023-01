Der unsichtbare, größte Feind eines jeden Autofahrers zeigt bei winterlichen Temperaturen seine hässliche Fratze: Bei Blitzeis hat kaum jemand eine Chance. Wie ihr euch darauf vorbereiten könnt und wer haftet, wenn es doch zum Unfall kommt, das verraten wir euch in diesem Ratgeber.

Wie entsteht Blitzeis?

Blitzeis entsteht, wenn Wasser in Form von Regen und selbst Nebel auf bereits unter dem Gefrierpunkt kalten Asphalt kommt. In diesem Fall gefriert das Wasser fast augenblicklich. Das Resultat ist eine zusammenhängende Eisfläche, die spiegelglatt ist. Das gemeine daran: Blitzeis tritt, wie der Name schon verrät, sehr plötzlich auf. Der Deutsche Wetterdienst definiert Glatteis „als spontanes Gefrieren von unterkühltem Regen oder Sprühregen“ (Quelle: dwd.de). Zudem lässt sich oft nur sehr schwer erkennen, ob der Untergrund gefroren ist – während der Fahrt ist das kaum möglich.

Orte, an denen Glatteis besonders häufig auftreten kann, sind beispielsweise Wälder und andere schattige Orte mit geringer Sonneneinstrahlung. Auch Brücken können aufgrund der Nähe zum Wasser gefährlich für Fahrer und Fußgänger werden. Das bedeutet allerdings nicht, dass ihr auf normalen Straßen oder der Autobahn vor Glatteis sicher seid. Vorsicht ist geboten, sobald ihr Hinweise wie Nebel oder Raureif an umgebenden Pflanzen seht.

Wie fährt man sicher auf Blitzeis?

Auch wenn Glatteis plötzlich auftreten kann, sollte man sich über den Straßenzustand sowie über das Wetter erkundigen, bevor man sich ans Steuer setzt. Wurde kürzlich gestreut? Denn besteht Blitzeis-Risiko, beispielsweise wenn die Temperaturen der letzten Tage um den Gefrierpunkt lagen oder hin und her schwanken, solltet ihr auf das Auto zu verzichten.

Wenn ihr auf einer Glatteis-Fläche die Traktion verliert, helfen auch Winterreifen, Antiblockiersystem und selbst Ketten leider nicht weiter. Die einzigen Werkzeuge, die Fahrer im Notfall noch haben, sind Erfahrung mit winterlichen Straßenverhältnissen und sehr viel Gefühl für das eigene Auto.

Setzt ihr euch dennoch ans Steuer, fahrt bei Blitzeisgefahr besonders vorausschauend und vorsichtig. Haltet immer ausreichend (und lieber zu viel) Abstand zum Auto vor euch. Keinesfalls solltet ihr außerdem ruckartig oder zu sportlich lenken, bremsen oder beschleunigen. Langsam fahren, bedacht lenken und vorsichtig bremsen kann verhindern, dass ihr ins Rutschen geratet.

Blitzeis-Unfall: Wer haftet bei einem Crash?

Leider hat nicht das Wetter oder das Eis Schuld, wenn es doch einmal krachen sollte, sondern ihr. Denn der Grund für den Unfall lautet auch bei Glatteis „nicht angepasste Fahrweise“, auch wenn sich der Unfall nicht hätte vermeiden lassen.

Ihr seid dafür verantwortlich, eure Geschwindigkeit an Straßen-, Sicht- und Wetterverhältnisse anzupassen. Daher erneut unser Appell: Informiert euch vor Fahrtantritt über die Straßen- und Wetterbedingungen und greift nach Möglichkeit auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurück. Lasst das Auto in der Garage, zu Fuß ist es rutschig genug.