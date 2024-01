Facebook Link-Verlauf: Was ist das? Wie lässt es sich deaktivieren?

Mit dem „Link Verlauf“ (Link History) wird bei Facebook eine neue Funktion eingeführt. Was steckt dahinter? Wie kann man den Link-Verlauf aktivieren und deaktivieren?

Facebook Facts

Facebook ist schon längst keine Plattform mehr, bei der man Urlaubs- und Essensfotos seiner Freunde anschaut. Stattdessen ist es eher ein Portal, bei der man Verweise zu vielen anderen Seiten und Online-Plattformen findet. Mit dem „Link Verlauf“ bietet Facebook eine zentrale Anlaufstelle für alle Inhalte, die ihr über das soziale Netzwerk aufgerufen habt.

Der Link-Verlauf ist zum Start nicht im Browser, sondern nur in der Facebook-App für Android und iOS verfügbar. Um die Übersicht zu sehen, tippt man in der App auf sein Profilbild. Im Bereich „Einstellungen und Datenschutz“ kann man dann den Verlauf aufrufen. Die Funktion wurde Anfang Januar 2024 angekündigt und wird seitdem für alle Nutzer des sozialen Netzwerks ausgerollt. Sobald die Funktion zur Verfügung steht, erscheint eine Benachrichtigung, wenn man einem Verweis in der Facebook-App folgt. Die Meldung informiert über das neue Feature und muss bestätigt werden (Quelle: Gizmodo).

Die „Link History“ listet alle Seiten auf, die man in den letzten 30 Tagen über Facebook im integrierten Browser angesteuert hat.

hat. Damit soll man vorrangig besuchte Inhalte schnell wiederfinden können.

können. Facebook nutzt daneben die Daten der besuchten Seiten, um Werbemaßnahmen zu verbessern.

Facebook: Link Verlauf deaktivieren?

Das Feature ist standardmäßig für alle Nutzer aktiviert, die dafür freigeschaltet worden sind. Wollt ihr verhindern, dass Facebook eine Link-Sammlung mit aufgerufenen Seiten erstellt, müsst ihr die Option also manuell deaktivieren:

Dazu öffnet ihr zunächst einen beliebigen Link in eurem Facebook-Feed. Drückt anschließend auf die drei Punkte. Wechselt in die Browser-Einstellungen. Hier könnt ihr die Option „Link-Verlauf zulassen“ deaktivieren. Danach werden keine neuen Einträge zur Übersicht hinzugefügt.

Links, die innerhalb eines Chats im Facebook-Messenger geöffnet wurden, werden für die Link-History-Übersicht nicht berücksichtigt. Bereits gespeicherte Seiten lassen sich im Link-Verlauf über das „X“ entfernen. Nach 30 Tagen werden Einträge zudem automatisch gelöscht. Wenn die Funktion deaktiviert ist, wird zwar keine Link-Liste mehr angelegt, allerdings kann man damit nicht verhindern, dass Facebook aufgerufene Seiten erfasst und auswertet, um zum Beispiel optimierte Werbung auszuspielen.

Martin Maciej , GIGA-Experte für Smartphones, Apps & Streaming. Dass Facebook Links und andere Daten zum Nutzungsverhalten in der App auswertet, sollte eigentlich niemanden so groß überraschen. Wer sich darüber ärgert, ist bei dem sozialen Netzwerk (und den meisten anderen auch) falsch. Neu ist immerhin, dass man jetzt besuchte Seiten schnell wiederfinden kann.

