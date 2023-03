Facebook hat eine integrierte Nachrichtenfunktion, über die man seinen Kontakten Mitteilungen schicken kann. Für Smartphone-Nutzer ist es ärgerlich, dass man Nachrichten nicht in der normalen Facebook-App, sondern nur mit einer zusätzlichen Messenger-Anwendung lesen und schreiben kann. Kann man den Messenger auf dem Smartphone auch ohne App nutzen?

Facebook Facts

Es ist derzeit nicht von den Facebook-Machern vorgesehen, die Nachrichten ohne Messenger-App auf dem Smartphone aufzurufen. Das könnte sich aber bald endlich ändern. Aktuell kann man einen kleinen Trick nutzen, um den Messenger zu umgehen.

2014 wurde die Chat-Funktion in einer eigenen App ausgelagert. Ein Blog-Beitrag des Unternehmens lässt nun darauf schließen, dass das Ende der Messenger-App bald eingeläutet werden könnte. So liest man dort, dass es zukünftig einfacher möglich sein soll, Inhalte auf Facebook zu teilen, ohne eine zusätzliche App aufzurufen. Es wird bereits eine Möglichkeit getestet, auf Nachrichten innerhalb der normalen Facebook-App und ohne Messenger zuzugreifen. Gut möglich also, dass der Messenger bald Geschichte ist. Bis die Nachrichten aber wieder in die Facebook-App integriert werden, kann man am Smartphone nur über einen Umweg auf die Chat-Funktion zugreifen.

Facebook-App: So kann man die Sprache einstellen Abonniere uns

auf YouTube

Facebook: Nachrichten ohne Messenger-App – so gehts

So kann man den Facebook-Messenger schon jetzt umgehen:

Innerhalb der Facebook-App kann man auf dem Smartphone zwar nicht auf die Mitteilungen zugreifen, das klappt aber in der Browser-Version des sozialen Netzwerks. Steuert also eure Browser-App an und öffnet die mobile Facebook-Seite. Achtung: Gebt dafür diese Adresse im Browser ein: mobile.facebook.com. Versucht ihr, Facebook über einen Link bei Google aufzurufen, wird automatisch die Facebook-App geöffnet. Es öffnet sich die mobile Version des sozialen Netzwerks. Ruft ihr die Nachrichtenfunktion hierüber auf, werdet ihr automatisch zur Messenger-App weitergeleitet. Um das zu verhindern, stellt die Webseite auf die Desktop-Ansicht um. Bei Chrome auf dem Android-Smartphone tippt ihr dafür auf die drei Punkte rechts oben und aktiviert dann die Option „Desktopwebseite“. Mit der aktivierten „Desktop“-Option im Browser-Tab gebt ihr oben nun www.facebook.com ein. So wechselt ihr von der mobilen Facebook-Seite in die Version, die man vom Browser am PC kennt. Hier könnt ihr rechts oben das Sprechblasen-Symbol drücken und auf eure Chats zugreifen.

Bildquelle: GIGA

Hinweis: Im Netz finden sich auch alternative Facebook-Apps, die euch den Zugriff auf die Nachrichten am Handy ermöglichen sollen. Wir empfehlen jedoch, solche Apps nicht zu nutzen. Die Anwendungen stammen nicht von den Facebook-Entwicklern und ihr wisst so nicht, wem ihr eure Login-Daten weitergebt. Die Facebook-Entwickler könnten Im Netz finden sich auch alternative Facebook-Apps, die euch den Zugriff auf die Nachrichten am Handy ermöglichen sollen. Wir empfehlen jedoch, solche Apps nicht zu nutzen. Die Anwendungen stammen nicht von den Facebook-Entwicklern und ihr wisst so nicht, wem ihr eure Login-Daten weitergebt. Die Facebook-Entwickler könnten euren Account auch sperren , da ein Zugriff auf das soziale Netzwerk über Drittanbieter nicht vorgesehen ist.

Die Desktop-Variante ist nicht für mobile Endgeräte optimiert und das zusätzliche Scrollen kann manchmal nerven. Schaltet ihr die Browser-Benachrichtigungen ein, werdet ihr aber auch dort über neue Nachrichten informiert. Auf dem iPhone lässt sich die Desktop-Ansicht im Safari-Browser ebenfalls über die App-Optionen aufrufen. Drückt dafür das „aA“-Symbol in der Menüleiste. Auf diesem Weg könnt ihr auch Nachrichtenanfragen von unbekannten Nutzern sehen.

Wie oft nutzt ihr verschiedene soziale Netzwerke?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.