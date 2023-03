Schweden hat entschieden! Am 11. März haben die Skandinavier im Finale ihren Act für den Eurovision Song Contest 2023 gekürt. Und schicken damit einen alten Hasen ins Rennen.

Ein erfolgreicher Eurovision-Auftritt feiert sein Comeback

28 Songs durften sich in Schweden um den begehrten Platz auf der Grand Prix-Bühne streiten. Unter den 12 Finalisten konnte sich eine alte Bekannte als Siegerin behaupten: Die Sängerin Loreen wird mit ihrem Song Tattoo für die Schweden antreten. Das Ergebnis von 177 Punkten gegenüber den 138 Punkten des Zweitplatzierten zeigt deutlich, dass Schweden Loreen erneut auf der Grand Prix-Bühne sehen möchte.

Die Sängerin konnte bereits 2012 mit ihrem Song Euphoria die Massen für sich begeistern und den Sieg nach Schweden holen. Auch heute erfreut sich das Lied noch großer Beliebtheit und ist unter den Top 10 der meistgeschauten Videos des ESC-Kanals auf YouTube:

Positiver Zuspruch aus aller Welt

Loreens Beliebtheit zeigt sich auch in der Rezeption des neuen Liedes: Beinahe 600.000 Aufrufe konnte das offizielle Musikvideo innerhalb eines Tages sammeln und gesellt sich damit zu den anderen ESC-Favoriten für dieses Jahr. Auch die Kommentare drücken ihre Freude über den schwedischen Tanz-Hit aus, der zeigt, dass Loreen ihrer Musik in all den Jahren treu geblieben ist:

Loreen ist nicht die erste, die sich erneut auf die ESC-Bühne wagt. Auch Lena, die mit ihrem Lied „Satellite“ den Sieg beim Grand Prix 2010 für Deutschland sicherte, durfte im darauffolgenden Jahr erneut teilnehmen. Auch wenn ihr zweiter Auftritt wenig mit Erfolg gekrönt war, erfreut sich Satellite nach wie vor großer Beliebtheit und reiht sich sogar vor Euphoria ein.

Ob Loreens zweiter Auftritt ein ähnliches Schicksal wie Lenas „Taken by a stranger“ bevorsteht? Das bleibt noch abzuwarten. Die Stimmung sieht jedoch recht positiv aus, wie neben dem positiven Feedback auf YouTube auch die Posts und Memes auf Twitter zeigen:

