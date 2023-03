Mit dem Eurovision Song Contest in den Startlöchern werden nun auch nach und nach die Kandidaten der teilnehmenden Länder enthüllt. Dabei kristallisieren sich schon jetzt klare Favoriten heraus. Wir haben für euch die beliebtesten Songs herausgesucht.

Gibt es Favoriten für den Eurovision Song Contest 2023?

Schaut ihr auf den YouTube-Kanal des ESC, zeichnet sich ein diverses Bild bei den Views der bereits veröffentlichten Kandidaten. Während manche Songs noch damit kämpfen, 100.000 Aufrufe zu erzielen, kratzen andere bereits an der 2-Millionen-Marke.

Natürlich sind Klicks alleine noch kein Hinweis darauf, dass der Song ein Favorit ist, wie der Skandal um den polnischen Beitrag eindrücklich zeigt. Hinzu kommt, dass ein Land mit einer größeren Einwohnerzahl auch leichter große Aufrufzahlen ansammeln könnte.

Aus diesem Grund haben wir neben den Views auch die Kommentare der Videos mit einbezogen und daraus die Favoriten herausgearbeitet. Abseits von YouTube lassen sich leider noch nicht viele Aussagen zu Favoriten finden, weshalb wir uns hauptsächlich auf diese Plattform beziehen.

Durch dieses Vorgehen konnten wir diese 7 Favoriten herausfinden:

Österreich

Israel

Niederlande

Finnland

Spanien

Kroatien

Norwegen

Österreich macht Ed den Garaus

Der österreichische Beitrag „Who the hell is Edgar?“ hat zwar im Vergleich zu den anderen Beiträgen mit 600.000 nur wenig Aufrufe, allerdings hat er diese innerhalb von 2 Tagen sammeln können. Vor allem wegen der Seitenhiebe gegen die Musikindustrie und wie schwer es Frauen dort haben, erfreut sich dieser Song seiner großen Beliebtheit. Gleichzeitig bietet er den Hörern mit seinem Refrain auch viel Ohrwurmpotential.

Israel präsentieren ihr einzigartiges Einhorn

Ähnlich wie Österreich konnte auch Israels Song „Unicorn“ schnell großer Erfolge feiern (850.000 Aufrufe innerhalb eines Tages. Die Zuschauer begeistert vor allem die stilistische Vielfalt, die Sängerin Noa Kirel in diesem Song präsentiert. Vor allem Viewer aus Aserbaidschan und der Türkei vergeben in den Kommentaren dafür ihre 12 Punkte.

Niederlande – Die ESC-Psychologen

So wird der niederländische Beitrag in den Kommentaren bezeichnet, weil das Land schon seit mehreren Jahren Lieder ins Rennen schickt, die sich mit den schweren Zeiten im Leben auseinandersetzen. Das spiegelt sich auch in den Kommentaren wieder. Dadurch wird dieser Beitrag trotz der kleineren Klickzahlen (800.000 innerhalb von 8 Tagen) zu einem weiteren Favoriten.

Finnland tanzt sich in die Herzen

Ob man auf den gleichnamigen Song auch Cha Cha Cha tanzen kann? In jedem Fall geht er den Zuschauern direkt ins Ohr, was die 1,5 Millionen Aufrufe innerhalb von 2 Wochen gut belegen. Das namensgebende „Cha Cha Cha“ wird dabei von vielen Zuschauern als besonders eingängig gefeiert. Auch der Fakt, dass das Lied komplett in Finnisch gesungen ist, wird positiv hervorgehoben.

Spanien besingt sich auf seine Wurzeln

Zumindest lassen die Kommentare des 1,8 Millionen Klicks schweren Videos darauf schließen. Die vielen internationalen Kommentare heben gerne hervor, dass ihnen dieser Mix aus Tradition und Moderne sehr zusagt.

Kroatien lässt die Mama sprechen

Mit 2,5 Millionen Aufrufen weist das Lied „Mama ŠČ!“ die zweitmeisten Klicks des diesjährigen ESC auf. Der Grund dafür wird schnell ersichtlich: Ein absurd inszenierter Auftritt mit eingängigen Hooks. Hinzu kommt, dass der Text von Sprachnachbarn wie Polen ebenfalls verstanden werden kann. Den Kommentaren zufolge begeistert auch der Inhalt des Songs.

Norwegen sendet die Schildmaid in den Kampf

Der norwegische Song „Queen of Kings“ ist im Bezug auf Klicks die unangefochtene Nummer 1. Dabei freuen sich die 3 Millionen Klicks wahrscheinlich am meisten über die Wikinger-Vibes, die das Lied versprüht. In Kombination mit dem feministischen Text, der ebenfalls diese Kultur widerspiegelt, entsteht ein Song, der von den Kommentaren als „typisch norwegisch“ angesehen und geliebt wird.

