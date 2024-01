 „fame“ & „fame geil“: Was bedeutet das?

In sozialen Netzwerken liest man oft Wörter, die man normalerweise nicht aus dem Deutschunterricht kennt. So könnt ihr bei X/Twitter, Instagram und Co. auf das Wort „fame“ stoßen. Oft liest man auch den Ausdruck „fame geil“. Was bedeutet das?

Social Media: Abkürzungen, Memes & Emojis Facts

Wie so viele andere Wörter aus der deutschen Jugendsprache, hat auch „fame“ seinen Ursprung im Englischen. Dort ist „fame“ ein normaler Ausdruck, den man in jedem Wörterbuch findet.

„fame“: Das bedeutet es in der Jugendsprache

Jemand der „fame“ hat, hat also einen guten Ruf und ist aus positiven Gründen berühmt. So haben etwa Pop-Stars und Spitzen-Sportler „fame“.

und ist aus positiven Gründen berühmt. So haben etwa Pop-Stars und Spitzen-Sportler „fame“. In der Jugendsprache ist das ein Ausdruck, um etwas Positives zu bezeichnen .

. Man muss also nicht zwingend eine Person in der Öffentlichkeit sein, um „fame“ zu haben. Auch wenn ihr zum Beispiel eine Hausaufgabe gut erledigt habt und der Lehrer euch lobt, habt ihr in diesem Moment „fame“.

habt und der Lehrer euch lobt, habt ihr in diesem Moment „fame“. Auf der anderen Seite seid ihr euch des Fames eurer Freunde sicher, wenn ihr jemandem einen coolen Prank spielt.

„Fame“ könnt ihr auch haben, wenn es euch gelingt einen seltenen Sneaker zu „coppen“ oder wenn ihr verschiedene Platin-Trophäen auf der Playstation freischaltet.

Zahlen und ihre Bedeutungen Abonniere uns

auf YouTube

Der Begriff ist keine Neuschöpfung und auch nicht frisch in der Jugendsprache. Bereits 2013 befand sich das Wort in der Wahl zum Jugendwort des Jahres, musste sich damals aber „Babo“ geschlagen geben.

Was meint man mit „fame geil“?

Einen Ausdruck, den man mit dem Wort oft liest, ist „fame geil“. Das ist ein abwertender Begriff für ein Verhalten, bei dem man alles dafür tut, um irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen. Beispiele dafür sind zum Beispiel Charaktere, die man in verschiedenen Reality- und Trash-TV-Shows sieht. Dort auftretende Personen machen sich oft lächerlich, um (für einen kurzen Moment) berühmt zu werden. Wer „fame geil“ ist, ist also süchtig nach Bestätigung anderer Leute. Einige Beispiele für die Verwendung von „fame geil“:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.