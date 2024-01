Was ist ein „Platin Tweet“?

Im sozialen Netzwerk „X“ (früher Twitter), liest man immer wieder den Ausdruck „Platin Tweet“. Was ist das?

Twitter Facts

„Platin Tweet“ ist ein Begriff, den man in deutschsprachigen Beiträgen liest. Im Englischen wird stattdessen „Platinum Tweet“ verwendet.

Ab wann ist ein Tweet „platin“?

„Platin Tweet“ greift das Prinzip der Musikindustrie auf, wo besonders viel verkaufte Alben mit einer sogenannten „Platin CD“ ausgezeichnet werden. „Platin“ beziehungsweise „Platinum Tweets“ sind also Beiträge, die besonders viral gegangen sind und von vielen Nutzern im sozialen Netzwerk „gelikt“ wurden. Es sind besonders beliebte Inhalte, bei denen Nutzer dem Beitragsersteller als Kommentar dazu gratulieren, dass ihr Inhalt „Platin gegangen“ ist. Ab wann genau ist ein Beitrag ein „Platin Tweet“?

Üblicherweise werden Inhalte ab 1.000 „Gefällt mir“-Angaben als „Platin“ bezeichnet.

bezeichnet. Die Bezeichnung stammt nicht direkt von Twitter, sondern wurde von Nutzern erfunden .

. Mit dem Beitrag an sich passiert nichts, wenn er „platin“ geht. Das heißt, er bekommt keine andere Farbe oder Ähnliches. Man erkennt den Status lediglich an der Anzahl der „Gefällt mir“-Herzen und gegebenenfalls den Gratulanten in den Kommentaren.

Das bedeuten "Bratan", "Cringe", "tl;dr" und mehr – Netzjargon erklärt Abonniere uns

auf YouTube

„Platin Tweet“, „Gold“ und mehr

Neben „Platin Tweets“ gibt es auch noch andere „Auszeichnungen“ für beliebte Beiträge. So gibt es „Gold Tweets“, die meist mindestens 100 Likes erhalten haben. Ab 10.000 Gefällt-mir-Angaben handelt es sich um einen „Diamant“-Tweet. Wie auch beim Platin-Tweet gibt es aber keine einheitliche Regelung, sodass die Mindestanzahl an Likes je nach Bubble anders sein kann. Manchmal wird auch die Anzahl an Re-Tweets anstelle der Likes für die Einordnung herangezogen. Einige Beispiele für „Platin Tweets“ findet ihr hier:

Ein weiterer beliebter Begriff bei Twitter/X ist „gofak“.

„Platin“ gibt es auch auf der PlayStation zu holen. Diese Platin-Trophäen sind besonders leicht zu erspielen:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.