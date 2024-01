Was ist ein „Canon Event“?

Bei vielen Memes und in Social-Media-Beiträgen ist die Rede von einem „Canon Event“. Was bedeutet das und worum handelt es sich dabei?

Bei Memes wird oft zum Beispiel eine Szene aus einem Film oder einer Serie gezeigt beziehungsweise beschrieben und der Hinweis „das ist ein Canon-Event“ hinzugefügt. Der Begriff wird aber auch für Situationen des Alltags benutzt. In Videos wird der Ausdruck oft von diesem Sound-Effekt begleitet, der die dramatische Bedeutung unterstreicht:

Canon Event: Was meint man damit?

„Canon Event“ hat nichts mit dem gleichnamigen Druckerhersteller zu tun. Stattdessen steckt hierhinter der deutsche Begriff „Kanon“. Im Entertainment-Bereich beschreibt man damit, dass Ereignisse in einem fiktiven Universum, etwa in einem Film, einem Buch oder einem Comic zur offiziellen Geschichte gehören. Das können zum Beispiel Storys aus Fortsetzungen und Spin-offs sein, seltener aus Remakes und Reboots:

Das heißt zum Beispiel, dass die Story in einem Spin-off Auswirkungen auf die Hauptgeschichte eines Titels hat. Gehört ein Inhalt hingegen nicht zum Kanon, werden die Geschehnisse nicht von weiteren Teilen und Ablegern berücksichtigt. Das ist häufig bei Fanfiction der Fall. Vor allem die Star-Wars-Serie ist bekannt für seinen umfangreichen Kanon, wo die Geschichte der Haupttrilogie seit Jahrzehnten durch weitere Fortsetzungen, Prequels, Serien, Romane, Comics, Spiele und mehr weitererzählt wird.

Nach der Übernahme der Marke durch Disney wurde die Fan-Welt erschüttert, da die neuen Inhaber den bisherigen Kanon außer Kraft setzten und nur noch einzelne bereits veröffentlichte Bücher kanonisch blieben (Quelle: IGN).

Beispiele für „Canon Events“

Seinen Ursprung hat der Meme-Begriff im Film „Spider-Man: Across the Spiderverse“, in dem es zahlreiche Spider-Man-Varianten in verschiedenen Dimensionen gibt (bei Prime Video ansehen). Ein „Canon Event“ ist in dem Film ein Ereignis, das allen Spider-Man-Versionen widerfahren ist und demnach eine tragende Bedeutung für die gesamte Figur hat. Ein weiteres Beispiel für einen Inhalt, der kein „Canon Event“ ist, ist der Pokémon-Real-Film „Meisterdetektiv Pikachu“. Die Handlung greift zwar Figuren aus dem Pokémon-Universum auf, hat aber keine Auswirkungen auf die „Kanon“-Geschichte rund um Pikachu und Co.

Das Meme „Canon Event“

Ein „Canon Event“ bezeichnet allgemein ein Ereignis, das Auswirkungen auf das weitere Leben hat. Dabei bemerkt man oft erst nach der ursprünglichen Situation, dass dadurch das Leben oder etwas anderes grundlegend verändert wurde. Manche „Canon Events“ können aber auch einschneidende Erlebnisse sein, die das Leben auf einen Schlag komplett umkrempeln. Dabei kann es sich zum Beispiel um eine wichtige Erkenntnis oder eine neue Bekanntschaft handeln. Oft wird der Ausdruck „Canon Event“ nur spaßeshalber benutzt, um banale Alltagssituationen hochzuspielen. Beispiele für Canon-Events gibt es unzählige:

Der erste Arbeitstag in einer neuen Stelle

Das erste veröffentlichte Buch

Ein neuer YouTube-Kanal

Ein viraler Hit in sozialen Medien

Ein sportlicher Erfolg

Einige Beispiele für die Nutzung des „Canon Event“-Memes in deutscher Sprache aus Twitter/X:

