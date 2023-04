Wer sich in eine Buchserie eingelesen oder eine Filmtrilogie verschlungen hat, trennt sich häufig nur ungern von seinen liebgewonnenen Charakteren. Im Internet hat sich eine breit gefächerte Community herausgebildet, die Geschichten mit berühmten Charakteren weitererzählt, Nebenstories spinnt oder alternative Handlungen präsentiert - die Fanfiction.

Fan-Fiction-Stories gibt es sowohl basierend auf Filmen, Serien, Büchern, Games und mehr, aber auch auf dem Leben von realen Personen aus dem öffentlichen Leben. Natürlich stehen den Kunstfiguren Urheberrechte gegenüber. Auch bei realen Personen herrscht ein Persönlichkeitsrecht, so dass die Fanfiction nicht in kommerziellem Umfang betrieben wird, sondern lediglich auf Portalen online zu kostenlos finden ist. Einige Rechteinhaber wie Paramount Pictures gingen in der Vergangenheit sogar rechtlich gegen Fanfiction-Autoren vor. Wo kann man gute Fanfiction-Storys finden oder eigenen Geschichten hochladen?

Fanfiction: Neue Geschichten rund um DFB, Star Wars und Co.

Der Großteil der Fanfiction im Netz ist kostenlos. Natürlich finden sich hier verschiedene sowohl sprachliche als auch inhaltliche Ausfälle, einige Geschichten aus der Fanfiction erzählen bekannte Stories aber durchaus unterhaltsam und qualitativ hochwertig wieder.

Ein umfangreiches Archiv für FanFiction findet sich hinter fanfiktion.de. Insgesamt stehen hier über 400.00 Texte, „Fangeschichten und Gedichte über Charaktere, deren Copyright nicht beim Autor der Arbeit selbst liegt“ wieder. Bereits bestehende Geschichten werden hier von Fans einer Serie oder einer Storys weitererzählt oder in einer alternativen Fassung umschrieben. Das FanFiction-Archiv bietet zahlreiche Inhalte aus verschiedenen Story-Universen, z. B. aus Avatar, James Bond, Sin City, John Wick Star Wars, Bollywood-Filmen oder auch Harry-Potter-Fanfiction. Auch zur deutschen Nationalmannschaft finden sich hier diverse Nacherzählungen. Dabei handelt es sich besonders häufig um amouröse Geschichten rund um Thomas Müller, Mats Hummels und Co. Die Geschichten können gratis online im Browser gelesen werden. Alternativ gibt es hier den Zugang zum FanFiction-Archiv mit der kostenlosen App auf Android und iPhone oder iPhone.

Man kann auf die Geschichten direkt im Browser zugreifen. Mit der entsprechenden App lest ihr sie auch auf Android-Smartphones und Tablets. Die Anwendungen sind kostenlos verfügbar.

Fanfiction kostenlos online oder auf Smartphone und Tablet lesen

Wer von Fans geschriebene Anime-Geschichten lesen will, sollte einen Blick auf das Fanfiction-Archiv bei Animexx werfen. Hier finden sich unter anderem alternative Geschichten zu Sailor Moon, Dragonball oder Naturo. Auch Pokémon-Fans werden hier mit neuen Erzählungen fündig. Die Geschichten können im Epub-Format heruntergeladen werfen, um diese dann auf einen E-Reader laden zu können.

Das weltweit größte FanFiction-Archiv findet sich hinter fanfiction.net. Alleine zu Harry Potter können fast 100.000 neue Bücher abgerufen werden, Twilight-Fanfiction findet sich in über 20.000 neuen Werken wieder. Neben Mainstream-Fanfiction gibt es hier auch neue Erzählungen zu Geheimtipps, wie „Die fabelhafte Welt der Amelie“, „Inglourious Basterds“ und mehr.

Natürlich gibt es in allen Fanfiction-Portalen einige qualitative Ausreißer. Wer allerdings kostenlos neue Geschichten von Chewbacca, Spock und Lord Voldemort lesen möchte, sollte einen Blick in das eine oder andere Fanfiction-Werk wagen.

Noch mehr Fanfiction in Wattpad

Wattpad bietet den Zugriff, auf eine riesige, kreative Community für die Weitererzählung bekannter Storys. Auch hier liest man Tausende von Storys aus den Bereichen Film, Serien, Anime und mehr. Wer gerne selber schreibt, kann über Wattpad eigene Inhalte verfassen und anbieten.

Eigene Fanfiction kreieren

Findet ihr in den Seiten und Apps nicht das Passende oder habt ihr eure eigene Fantasy-Welt erschaffen, hilft euch der Chatbot ChatGPT dabei, das Universum zu erweitern. Die Künstliche Intelligenz kann euch nach euren Vorgaben neue Geschichten verfassen. Das Ganze funktioniert kostenlos. So könnt ihr euch zum Beispiel eine Story aufschreiben lassen, bei der Ned Flanders und Marge Simpson mit einander heiraten. Ihr müsst lediglich den richtigen Befehl eingeben. Neben dem Inhalt lässt sich auch ein Stil vorgeben. Hier geht es zum ChatGPT-Login.

Geld verdienen lässt es sich eher schwierig mit der Fanfiction. Bekannte Marken und Charaktere unterliegen schließlich dem Urheberrecht. Ohne Einverständnis der Rechteinhaber dürft ihr eure Werke demnach nicht kommerzialisieren. Mit ChatGPT kommt dazu das Problem, dass plötzlich eine Vielzahl von weniger kreativen Nutzern ihre eigenen Geschichten erstellen lassen kann. Erste Verlage, die Self-Made-Werke vergütet haben, haben das Angebot für Lesereinreichungen daher inzwischen eingestellt.

Wer noch nicht genug Lesestoff hat, sollte auch einen Blick auf unsere Übersicht der Ebook-Flatrates werfen.

