Bislang steht ChatGPT nur als Sprachbot zur Seite, doch das könnte sich ändern. OpenAI hat sich mit dem norwegischen Unternehmen 1X zusammengetan, wohl um an einem humanoiden Roboter zu arbeiten. ChatGPT könnte als Kommunikationsmodul verwendet werden.

ChatGPT-Macher könnten Roboter planen

ChatGPT und das dahinter stehenden Sprachmodell GPT kennen wir bisher als Textroboter. Bei einer rein virtuellen Form muss es aber nicht in jedem Fall bleiben, wie sich jetzt zeigt. Die Macher des Textbots, OpenAI, haben sich mit 1X zusammengetan. Das norwegische Unternehmen, vormals als Halodi Robotics bekannt, arbeitet an humanoiden Robotern. Ein erstes Modell soll der Öffentlichkeit bereits in Kürze vorgestellt werden.

Die Kollaboration zwischen beiden Unternehmen ist gerade in Form einer Finanzierung zementiert worden. Über den OpenAI Startup Fund gingen 23,5 Millionen US-Dollar (21,3 Millionen Euro) von OpenAI an 1X. Für 1X handelt es sich um eine ziemlich große Summe, während OpenAI durch die üppige Finanzierung durch Microsoft aus dem Vollen schöpfen kann.

Was genau OpenAI und 1X planen, ist noch nicht erläutert worden. Es ist nicht auszuschließen, dass sich 1X um die Hardware und OpenAI um die Software kommender humanoider Roboter kümmern werden. 1X selbst beschreibt seine Tätigkeit damit, „Roboter mit praktischen, realen Anwendungen zu entwickeln, um die Arbeitswelt weltweit zu verbessern“ (Quelle: Evincism).

Noch ohne ChatGPT, aber mit Rollen statt Füßen: Der humanoide Roboter Neo von 1X im Video.

Neo, der humanoide Roboter von 1X

OpenAI: Neuanfang bei Robotern

Für OpenAI bedeutet die Kooperation mit 1X eine Rückkehr in die Entwicklung von Robotern. Seine eigene Robo-Abteilung hatte das Unternehmen trotz Fortschritten im Jahr 2021 geschlossen. Intern wurde ein Roboter entwickelt, der unter anderem einen Zauberwürfel (Rubik’s Cube) lösen konnte.

