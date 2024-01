Easypark-Vignette als Sticker & zum Ausdrucken als PDF

Mit Easypark kann man Parkplatz-Tickets buchen, ohne Kleingeld für einen Automaten bereithalten zu müssen. Stattdessen läuft die Buchung per App. Damit ein Kontrolleur erkennt, dass man ein gültiges Parkticket hat, kann man eine Vignette an der Windschutzscheibe anbringen.

Der Parkausweis wird bei Easypark per App bezahlt. Einen ausgedruckten Beleg bekommt man dafür nicht. Für das Personal der Parkraumüberwachung legt man demnach einen entsprechenden Hinweis sichtbar in den vorderen Bereich des Auto-Cockpits. Eine passende Vignette kann man hier als PDF kostenlos herunterladen und ausdrucken: Zum Download.

Easypark-Sticker anbringen

Falls euch das Design der Easypark-Vignette nicht gefällt, könnt ihr hier auch eine Alternative herunterladen.

Das Bild müsst ihr ausdrucken und an den entsprechenden Stellen falten oder zurechtschneiden. Anschließend könnt ihr die Vignette an der Windschutzscheibe ähnlich wie ein Autobahn-Vignette festkleben oder für den Parkzeitraum vorne an die Windschutzscheibe legen.

Bei der Buchung eines Parkplatzes in der Easypark-App wird je nach Standort direkt mitgeteilt, dass man einen Sticker benötigt. Vor allem in solchen Fällen sollte man also einen Hinweis auf die Buchung per App sichtbar an der Windschutzscheibe hinlegen.

Wo bekomme ich die Easypark-Vignette zum Ausdrucken als PDF?

Falls ihr keine Vignette dabei habt, euer Drucker gerade nicht funktioniert oder ihr euch gerade erst bei Easypark angemeldet habt, müsst ihr nicht auf den Parkplatz verzichten. Stattdessen könnt ihr auch einen handgeschriebenen Zettel mit einem Hinweis auf Easypark oder einer Nachricht wie „Ich parke per App“ nutzen, um Kontrolleure auf euren Parkausweis per App hinweisen.

Einige Gemeinden und Betreiber verzichten aber auch auf eine Hinweispflicht. Im Berliner Stadtraum gibt es etwa seit dem 1. Januar 2023 keine Vignettenpflicht mehr, wenn man seine Parkgebühren mit dem Handy bezahlt (Quelle: Berlin.de).

