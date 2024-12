Die Top 10 gefährlichsten Straßen in Baden-Württemberg: Hier müssen Autofahrer richtig aufpassen

An manchen Straßen kracht es ständig. Wir kennen sie an unserem Wohnort oder hören morgens im Radio immer wieder von den gleichen Stellen. Wie sieht es in Baden-Württemberg aus? Welche Straßen sind besonders unfallgefährdet?

Statistik der Allianz klärt auf

Deutschlandweit wurden in 2023 291.890 Unfälle mit Personenschäden gemeldet. Dies geht aus der Unfallstatistik der Allianz Direct hervor, die alle Unfälle auf deutschen Straßen, die über reine Blechschäden hinausgehen, zusammengefasst hat. Auf das südliche Bundesland Baden-Württemberg entfallen demnach 31.626 Unfälle mit Personenschäden.

Baden-Württemberg auf Platz 3

Das drittbevölkerungsreichste deutsche Bundesland liegt damit auf Platz drei der Bundesländer hinsichtlich der Anzahl an Unfällen. Die insgesamt 31.626 gemeldeten Unfälle mit Personenschäden werden seitens der Statistik in drei Kategorien eingeteilt:

Zur ersten gehören Unfälle mit leichtverletzten Personen, dies war bei 26.168 Unfällen der Fall, bei 5.125 Unfällen gab es schwere Verletzungen und 333 Unfälle hatten leider tödliche Verletzungen zur Folge.

Unfallschwerpunkte in Baden-Württemberg

Besonders aufmerksam müssen Autofahrer auf den Autobahnen im Südwesten Deutschlands sein. Die zehn größten Unfallschwerpunkte liegen fast ausnahmslos auf den Autobahnen des Bundeslands, wie in folgender Liste erkenntlich wird:

A8 bei Leonberg (49 Unfälle, zwei mit Schwerverletzten, 47 mit Leichtverletzten) A5 bei Karlsruhe (47 Unfälle, vier mit Schwerverletzten, 43 mit Leichtverletzten) A8; A81 bei Leonberg (43 Unfälle, drei mit Schwerverletzten, 40 mit Leichtverletzten) A8 bei Niefern-Öschelbronn (37 Unfälle, 37 mit Leichtverletzten) A8 bei Pforzheim (36 Unfälle, sechs mit Schwerverletzten, 30 mit Leichtverletzten) Hauptstraße in Weil am Rhein (33 Unfälle, drei mit Schwerverletzten, 30 mit Leichtverletzten) A5 bei Malsch (32 Unfälle, einer mit Schwerverletzten, 30 mit Leichtverletzten, ein tödlicher Unfall) A81 bei Sindelfingen (30 Unfälle, vier mit Schwerverletzten, 26 mit Leichtverletzten) A8 bei Stuttgart (30 Unfälle, zwei mit Schwerverletzten, 28 mit Leichtverletzten) A6 bei Sinsheim (28 Unfälle, zwei mit Schwerverletzten, 26 mit Leichtverletzten)

