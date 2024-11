Die Top 10 gefährlichsten Straßen in Bayern: Hier müsst ihr mit dem Auto höllisch aufpassen

Wer oft in Bayerns Städten unterwegs ist, kennt gefährliche und weniger gefährliche Straßen. Wo im Freistaat die meisten Unfälle passieren, erfahrt ihr hier.

Das sind die zehn gefährlichsten Straßen in Bayern

Die Versicherung Allianz Direct hat untersucht, auf welchen Straßen im Jahr 2023 in Deutschland die meisten Verkehrsunfälle passiert sind. Für Bayern ergibt sich folgendes Ranking:

Landsberger Straße in München Münchener Straße in Ingolstadt Frankfurter Ring in München Leopoldstraße in München Fürther Straße in München Memminger Straße in Neu-Ulm Autobahn A8 Chiemgaustraße in München Frankenstraße in Nürnberg Lindwurmstraße in München

Bayerns gefährliche Hauptstadt

Wie aus der Liste leicht zu entnehmen ist, verzeichnet Bayern in seiner Landeshauptstadt die meisten Unfälle. Das ist nicht besonders verwunderlich, denn dort sind täglich sehr viele Fahrzeuge und viele Fußgänger unterwegs. So taucht München bei den zehn gefährlichsten Straßen in Bayern gleich sechsmal auf.

Die höchste Anzahl an Verkehrsunfällen wurde dabei in der Landsberger Straße registriert. Auf der stark befahrenen Straße kam es 2023 insgesamt zu 47 Unfällen. Auch die Anzahl der Leichtverletzten war hier am höchsten: Es waren 43.

Doch auch Ingolstadt hat mit der Münchener Straße einen Unfallschwerpunkt. Bei 41 Unfällen wurden 39 Personen leicht und eine schwer verletzt, aber im Gegensatz zu den anderen Unfällen in Bayern starb hier ein Verkehrsteilnehmer sogar.

Im Video verraten wir euch, wie ihr auch längere Fahrten möglichst sicher gestaltet.

Verkehrssicherheit: Tipps für den Urlaub

Ursachen für die Unfälle

Wo viele Autos, Straßenbahnen, Fußgänger und Radfahrer aufeinandertreffen, steigt das Risiko für Unfälle. Das ist in Bayern nicht anders als in Berlin oder Hamburg. Die Landsberger Straße oder der Frankfurter Ring in München sind ebenso wie die Münchener Straße in Ingolstadt stark befahren. Sie verbinden wichtige Stadtteile und bilden zentrale Verkehrskontenpunkte.

Auch die Autobahn A8 ist stark frequentiert. Sie ist die wichtigste Ost-West-Verbindung in Süddeutschland. Auch hier kommt es deshalb immer wieder zu Unfällen.

