Die Top 10 gefährlichsten Straßen in Berlin: Hier müssen Autofahrer höllisch aufpassen!

In Berlin ist viel los, auch auf den Straßen. Das hohe Verkehrsaufkommen führt zu vielen Unfällen. Lest hier, wo es besonders gefährlich ist.

Die zehn Berliner Straßen mit den meisten Unfällen

Wie die Kfz-Versicherung Allianz Direct ermittelte, kam es im Jahr 2023 auf Berlins Straßen insgesamt zu 12.374 Verkehrsunfällen. Folgende Straßen führen die Statistik an:

Frankfurter Allee – 50 Unfälle Mariendorfer Damm – 43 Unfälle Karl-Liebknecht-Straße – 43 Unfälle Warschauer Straße – 39 Unfälle Osloer Straße – 38 Unfälle Brunsbütteler Damm – 37 Unfälle Invalidenstraße – 37 Unfälle Oranienstraße – 35 Unfälle Lichtenrader Damm – 35 Unfälle Friedrichstraße – 35 Unfälle

Anzeige

Die Frankfurter Allee führt die Unfallstatistik mit 50 Verkehrsunfällen an. Dabei gab es sechs Schwerverletzte und sogar ein Todesopfer. Auch auf dem Mariendorfer Damm endete ein Unfall für einen Beteiligten tödlich. Bei allen anderen registrierten Unfällen auf Berlins Straßen gab es vor allem viele Leichtverletzte, einige Schwerverletzte und jede Menge Blechschaden.

Anzeige

Im Video geben wir euch Tipps, wie ihr längere Reisen mit dem Auto möglichst sicher gestalten könnt.

Verkehrssicherheit: Tipps für den Urlaub

Was macht diese Straßen so gefährlich?

Statistisch gesehen kommt es auf der Frankfurter Allee fast jede Woche zu einem Unfall. Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger, die dort unterwegs sind, müssen also besondere Vorsicht walten lassen. Dort ist immer sehr viel los, denn diese Straße gehört zu den Hauptverkehrsadern Berlins.

Anzeige

Als zentrale Ost-West-Verbindung kommt ihr eine große Bedeutung im Straßenverkehr zu. Dementsprechend hoch ist das Verkehrsaufkommen, und die Gefahr von Unfällen steigt.

Ähnliches trifft auf den Mariendorfer Damm, die Karl-Liebknecht-Straße und die Warschauer Straße zu. All diese Straßen führen durch belebte Viertel der Hauptstadt. Rechnet dort also nicht nur mit vielen Autos, sondern auch mit einer großen Anzahl an Fußgängern, die euren Weg kreuzen.

Auch in anderen Großstädten kommt es immer wieder zu Unfällen. Bestimmte Straßen in Hamburg sind zum Beispiel besonders gefährlich.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.