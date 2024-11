Günstige E-Autos: Renault zeigt, wie es geht

Mit dem 5 E-Tech Electric macht Renault einen weiteren Schritt in Richtung bezahlbare Elektromobilität. Die neue Batterieversion Urban Range und günstigere Ausstattungslinien machen das E-Auto für noch mehr Käufer interessant – wenn diese zu Abstrichen bei der Leistung bereit sind.

E-Auto: Neue Batterie für den Renault 5

Der Renault 5 E-Tech Electric ist ab sofort in einer neuen Version erhältlich: Die Variante Urban Range verfügt über eine Batterie mit 40 kWh Kapazität und bietet eine Reichweite von bis zu 312 Kilometern nach WLTP-Messung. Die Preise beginnen bei 27.900 Euro in der Ausstattungslinie Evolution. Daneben kann die kleinere Batterie auch mit den Ausstattungslinien Techno (ab 29.900 Euro) und Iconic Five (ab 31.400 Euro) kombiniert werden.

Auch die günstigere Urban-Range-Version bietet laut Renault moderne Ausstattung und Komfort. In der Linie Evolution gehören unter anderem 18-Zoll-Stahlfelgen mit Radzierblenden, ein 10,1-Zoll-Touchscreen mit Android Auto und Apple CarPlay sowie eine Klimaautomatik zur Serienausstattung. Ein schlüsselloses Zugangssystem, LED-Scheinwerfer mit Fernlichtassistent und eine Wärmepumpe vervollständigen das Paket.

Basierend auf der neuen Plattform AmpR Small bleibt der Renault 5 ein auf Agilität und Komfort ausgelegtes Stadtauto. Vor allem mit seinem Design und der Mehrlenker-Hinterachse hebt er sich von Konkurrenzmodellen ab.

Wer mehr Reichweite benötigt, kann weiterhin auf die Comfort-Range-Batterie mit 52 kWh und einer Reichweite von bis zu 410 Kilometern zurückgreifen. Diese Variante ist ab 32.900 Euro erhältlich (Quelle: Renault).

Renault 5 für E-Einsteiger

Der Renault 5 E-Tech Electric wird mit der neuen Version Urban Range für einige Interessenten noch attraktiver. Mit moderner Technik und günstigeren Preisen positioniert Renault das Modell als ernsthafte Option für Käufer, die auf Elektromobilität umsteigen wollen. Dass in diesem Fall keine Höchstleistungen zu erwarten sind, dürfte klar sein. Für das kommende Jahr plant Renault zudem eine besonders günstige Version des Renault 5, die bei 24.900 Euro starten soll. Ein Twingo unter 20.000 Euro soll 2026 kommen.

