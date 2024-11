E-Roller mit unendlicher Reichweite: Dieser Hersteller macht es möglich

Stellt euch vor, ihr hättet einen E-Roller für die Stadt, den ihr niemals aufladen müsstet. Einen Scooter mit fast unendlicher Reichweite. Das ist kein Traum, sondern wird Wirklichkeit. Otherlab hat mit Lightroom genau so einen E-Roller gebaut. Der Preis hat es aber in sich.

E-Roller wird mit Solarenergie aufgeladen

Stellt euch vor, ihr fahrt mit eurem E-Roller zur Arbeit, stellt ihn auf dem Parkplatz ab, kommt nach acht Stunden wieder raus und stellt fest, dass der Akku wie von Zauberhand wieder voll aufgeladen ist. Genau das verspricht nämlich Otherlab mit dem Lightfoot. Dieser E-Roller sieht dabei nicht aus wie von anderen Herstellern. Unverkennbar sind die zwei riesigen Solarmodule mit einer Leistung von jeweils 120 Watt an den Seiten, die den 1,1-kWh-Akku wieder aufladen.

Im Sommer soll der E-Roller von Otherlab pro Tag 28 km an Reichweite gewinnen können. Im Winter soll es etwa die Hälfte sein, weil es dann weniger Sonne gibt. Wenn der Arbeitsweg nicht zu weit ist, dann reicht das dicke, zumal die Gesamtreichweite mit dem Akku bei 60 km liegt und der Energiespeicher nach einer kurzen Fahrt nicht ganz leer ist.

Sollte es doch dazu kommen, dann könnt ihr den E-Roller selbstverständlich auch an einer Steckdose aufladen. Der 600-Watt-On-Board-Charger lädt den Akku in 90 Minuten komplett auf. Danach steht wieder die volle Reichweite zur Verfügung. Zwischen den Solarmodulen könnt ihr sogar einiges an Einkäufen verstauen. Das Stauvolumen liegt bei über 45 Litern.

Angetrieben wird der E-Roller von einem 750-Watt-Motor, der 90 Nm erreicht und damit ziemlich abgeht. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 32 km/h angegeben.

Lightfoot kostet 5.000 US-Dollar

Otherlab will den Lightfoot im Januar 2025 in den USA auf den Markt bringen. Dort wird er für 4.999 US-Dollar verkauft (bei Otherlab anschauen). Ob das Gefährt auch nach Deutschland kommt, ist nicht bekannt. Hierzulande wäre es für einen E-Roller zu langsam, die können 45 km/h fahren, und für einen E-Scooter zu schnell. E-Roller in Deutschland bekommt ihr bei Aldi schon für 999 Euro (bei Aldi anschauen).

Im Video verraten wir euch, was bei E-Scootern in Deutschland erlaubt ist:

