Bose übernimmt zwei Luxus-Marken – aus gutem Grund

Die Bose Corporation wächst: Zukünftig gehört die McIntosh Group mit ihren Luxus-Marken zum Konzern. Im Fokus steht offenbar der lukrative Car-Audio-Markt.

Bose übernimmt McIntosh

Die Luxus-Audio-Marken McIntosh und Sonus Faber sind bekannt – aber nur in wohlhabenden Kreisen. Wer das Geld hat und absolut keine Kompromisse bei Klang- und Verarbeitungsqualität machen will, wird hier fündig: Verstärker, Plattenspieler, Streamer und Lautsprecher mit vier- und fünfstelligen Preisschildern, nicht selten in Handarbeit gefertigt.

McIntosh MC462: Der Stereoverstärker kostet über 14.000 Euro. (© McIntosh Laboratory, Inc)

Beide Marken sollen zukünftig zu Bose gehören, dem US-Audiohersteller aus Massachusetts (Quelle: CNBC). Der Kaufpreis bleibt geheim, denn finanzielle und sonstige Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht (Quelle: sempre audio).

Luxus-Audio für Luxus-Autos

Etwas offener ist Bose, wenn es um die Beweggründe geht: „In den letzten sechs Jahrzehnten haben wir die bestmöglichen Premium-Audioerlebnisse geliefert. Jetzt, mit der McIntosh Group in unserem Portfolio, können wir noch mehr Möglichkeiten nutzen, Musik zu Hause, unterwegs und im Auto zum Leben zu erwecken“, erläutert Lila Snyder, CEO der Bose Corporation.

So wie es aussieht, bleiben beide Marken auch in Zukunft erhalten, denn sie sind nicht nur im Luxus-Audio-Segment etabliert, sondern auch in der entsprechenden Preisklasse bei Audiosystemen für Fahrzeuge.

McIntosh und Sonus Faber sind da, wo Bose nicht hin kann

Der Maserati MC20 kostet so viel wie eine Wohnung. Das Soundsystem im Fahrzeug stammt von Sonus Faber. (© Maserati)

Auch wenn die Marke Bose für die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher bereits für Premium-Kopfhörer und -Lautsprecher steht – in den höchsten Preissegmenten spielt sie nicht mit. In der Luxusklasse regieren Namen wie Burmester aus Deutschland (zu finden bei Mercedes-Benz) oder Mark Levinson aus den USA (zu finden bei Lexus).

Diese schematische Darstellung zeigt die verbauten Sonus-Faber-Lautsprecher in einem Lamborghini Revuelto. (© Sonus Faber)

„Es gibt heute Orte, die die Marke Bose wahrscheinlich nicht erreichen kann. Lamborghini ist ein gutes Beispiel dafür“, so Snyder. Der italienische Automobilhersteller bietet für den Supersportwagen Revuelto (zu haben ab ca. 500.000 Euro) bereits ein maßgeschneidertes Audiosystem an (Quelle: Lamborghini). Die Marke auf den Lautsprechern: Sonus Faber.