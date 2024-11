TÜV Kosten 2024: Gebühren der HU/AU bei Auto & Motorrad

Die bestandene Hauptuntersuchung ist Voraussetzung, um in Deutschland öffentliche Straßen zu nutzen. Alle zwei Jahre muss euer Fahrzeug zu TÜV, Dekra oder GTÜ – 2024 wurden die Preise erneut erhöht. Welche Kosten anfallen, was ihr beachten müsst und was bei Mängeln passiert, erfahrt ihr hier.

Kosten der HU – TÜV 2024 & 2025

Einen Festpreis gibt es nicht, viel eher kommt es darauf an, bei welchem Prüfunternehmen und wo ihr euren Termin vereinbart habt. Wie viel die Prüfinstitute TÜV Nord, TÜV Süd und der TÜV Hessen für Hauptuntersuchung (HU) und Abgasuntersuchung (AU) beim Pkw und Kraftrad verlangen, haben wir euch in den folgenden Tabellen aufgeschlüsselt.

Bei Dekra und GTÜ erhaltet ihr den Preis lediglich auf Anfrage. Auch viele Werkstätten bieten die Untersuchungen an. Es kann sich also lohnen zum Vergleich bei euren lokalen Werkstätten und Prüfstellen anzurufen.

Auto (Pkw bis 3,5t)

Je nach Bundesland und TÜV-Unternehmen müsst ihr für HU und AU bei eurem Pkw (bis 3,5t) zwischen 143 und 156 Euro bereithalten.

Pkws bis 3,5t TÜV Nord (mit AU/ohne AU) TÜV Süd & Hessen (mit AU/ohne AU) Baden-Württemberg 154/98 Euro 150/63,30 Euro Bayern 148/96 Euro 150/63,30 Euro Berlin 149/97Euro 148/96 Euro Brandenburg 149/97 Euro 148/96 Euro Bremen 154,50 Euro 155,40/103,40 Euro Hamburg 151/96,50 Euro 151,90/63,30 Euro Hessen 154/99 Euro 155,40/63,30 Euro Mecklenburg-Vorpommern 153/98 Euro 148/96 Euro Niedersachsen 154,50 Euro 155,40/103,40 Euro Nordrhein-Westfalen 156 Euro 155,40/103,40 Euro Rheinland-Pfalz 154/99 Euro 155,40/103,40 Euro Saarland 154/99 Euro 155,40/103,40 Euro Sachsen 148,50/96,50 Euro 150/98 Euro Sachsen-Anhalt 153/98 Euro 148/96 Euro Schleswig-Holstein 151 Euro 148/96 Euro Thüringen 147/93 Euro 143/93 Euro

Motorräder (Krafträder)

Je nach TÜV-Unternehmen und Bundesland zahlt ihr für euer Motorrad von 72 bis 88 Euro für Prüfungen und die neue Plakette.

Krafträder TÜV Nord (mit AU/ohne AU) TÜV Süd & Hessen (mit AU/ohne AU) Baden-Württemberg 87/62 Euro 75,10/47,40 Euro Bayern 87/60 Euro 75,10/47,40 Euro Berlin 87/61 Euro 87/62 Euro Brandenburg 87/61 Euro 87/62 Euro Bremen 75,90 Euro 87/62 Euro Hamburg 88/61 Euro 75,10/47,40 Euro Hessen 87/60Euro 75,20/47,40 Euro Mecklenburg-Vorpommern 88/61 Euro 87/62 Euro Niedersachsen 75,90 Euro 87/62 Euro Nordrhein-Westfalen 75,90 Euro 87/62 Euro Rheinland-Pfalz 87/61 Euro 87/62 Euro Saarland 87/61Euro 87/62 Euro Sachsen 86,50/61 Euro 87/62 Euro Sachsen-Anhalt 88/61 Euro 87/62 Euro Schleswig-Holstein 75,90 Euro 87/62 Euro Thüringen 87/60 Euro 87/60,50 Euro

Was ihr vor der TÜV-Prüfung beachten solltet

Für die Hauptuntersuchung müsst ihr unbedingt die Zulassungsbescheinigung Teil I (früher Fahrzeugschein) mitbringen. Beim Wechsel der Prüfstelle solltet ihr auch den vorangegangenen Untersuchungsbericht der HU dabei haben. Wenn ihr irgendwelche technischen Änderungen am Fahrzeug unternommen habt, die Nachweise erfordern (Tuning, behindertengerechte Umbauten etc.), müsst ihr ebenso die entsprechenden Unterlagen zur allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) mitnehmen. Falls das Fahrzeug aktuell nicht zugelassen ist, benötigt ihr auch die Zulassungsbescheinigung Teil II (früher Fahrzeugbrief). Hier nochmal die Übersicht:

PFLICHT: Zulassungsbescheinigung Teil I

Letzter HU-Untersuchungsbericht (beim Wechsel der Prüfstelle)

Zulassungsbescheinigung Teil II (nur falls Fahrzeug aktuell abgemeldet)

Allgemeine Betriebserlaubnis (bei technischen Änderungen am Fahrzeug)

Es ist besonders bitter, wenn man wegen eines abgelaufenen Verbandskastens oder einer fehlenden Warnweste zur Nachprüfung gebeten wird. Deswegen sollte sich auch immer die Pflichtausstattung für den deutschen Straßenverkehr im Auto befinden:

Verbandskasten (auf das Ablaufdatum achten!)

(auf das Ablaufdatum achten!) Warndreieck

Warnweste

Bei der HU wird seit 2010 auch immer gleichzeitig die Abgasuntersuchung durchgeführt. Ihr könnt zwar die Hauptuntersuchung einzeln durchführen lassen, das macht jedoch nur in wenigen Fällen Sinn. Beispielsweise wenn innerhalb der letzten 2 Monate in einer Werkstatt bereits eine AU durchgeführt wurde. In diesem Fall könnt ihr den Prüfnachweis mitbringen, sodass ihr nicht erneut die Abgasuntersuchung durchführen und bezahlen müsst.

Wie ihr mit nur einem Blick wisst, wann euer Fahrzeug wieder zur HU muss und was ein Versäumen der Frist kostet, erfahrt ihr hier:

Mängel am Auto? Auf zur Werkstatt

Sollte den Experten etwas auffallen, was keinesfalls so bleiben darf, dann werdet ihr ohne Plakette nach Hause geschickt. Das kann schon der Fall sein, wenn die Bremse schleift, die Reifen zu abgenutzt sind oder zu viel Spiel in der Lenkung ist. Anschließend habt ihr einen Monat lang Zeit, eine Werkstatt aufzusuchen und das Problem zu beheben. Dann müsst ihr mit eurem Wagen zur Nachprüfung.

Da euer Auto schon beim ersten Mal vom Prüfer ordentlich unter die Lupe genommen wurde, dauert die Überprüfung häufig nur wenige Minuten, da nur geschaut werden muss, ob ihr die Mängel behoben habt. Die Kosten halten sich mit rund 20 Euro (je nach Organisation und Bundesland) auch im Rahmen.

Die Nachprüfung ist aber nur so günstig, wenn ihr auch tatsächlich die gegebene Frist von einem Monat einhaltet. Falls ihr diese überschreitet, ist leider eine komplett neue HU fällig, für die ihr dann auch erneut den kompletten Preis zahlt.

