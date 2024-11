Autofahrer, aufgepasst! In diesen deutschen Städten braucht ihr Nerven aus Stahl

Autofahren gehört zum Alltag dazu – und vieles im Alltag kann wirklich nerven. Viele Leute fahren gerne Auto, manche sind davon aber auch schnell gestresst. Welche sind die anstrengendsten Städte in Deutschland für Autofahrer?

Autofahren kann stressig sein

Das Wetter oder Baustellen, die niemals enden, gesperrte Straßen, ewige Staus und unübersichtliche Kreuzungen – es gibt eine ganze Reihe an Gründen, warum man vom Autofahren schnell einmal gestresst sein kann und das Auto am liebsten in der Garage stehen lassen würde. Das ist nicht immer möglich, viele sind auf ihr Auto angewiesen.

Großstädte besonders nervig

Die Internetseite carwow hat hierzu mithilfe einer künstlichen Intelligenz über 170.000 Tweets mit Bezug aufs Autofahren aus Deutschland in den 150 größten Städten ausgewertet und diese dann verschiedenen Stresslevel-Kategorien zugeordnet. Die Prozentzahl ist demnach aus der Analyse der Tweets entstanden.

Leipzig und Magdeburg am stressigsten

Die sächsische Metropole Leipzig gilt demnach als Deutschlands stressigste Stadt für Autofahrer, 45,8 Prozent der Tweets wurden als gestresst analysiert, gefolgt von der Hauptstadt Sachsen-Anhalts Magdeburg (44,7 Prozent). Auf Platz drei steht Essen mit knapp 40,9 Prozent und die Bundeshauptstadt Berlin stresst 40,6 Prozent der Autofahrer.

NRW fünfmal in den Top 10

Deutschlands bevölkerungsreichstes Bundesland Nordrhein-Westfalen ist in dieser Liste gleich fünfmal vertreten. Auf Platz 5 steht Oberhausen mit 40,4 Prozent, auf Platz 7 die Landeshauptstadt Düsseldorf (39,4 Prozent), auf Platz 9 Duisburg (38,2 Prozent) und auf Platz 10 Wuppertal (37,8 Prozent).

Die Landeshauptstadt Kiel in Schleswig-Holstein stresst etwa 39,8 Prozent der Autofahrer, womit sie den 6. Platz in der Liste einnimmt. Der 8. Platz geht nach Karlsruhe in Baden-Württemberg.

Entspannte Städte zum Autofahren

Übrigens, die Top drei der Städte, die laut Analyse am wenigsten stressig für Autofahrer sind, sind Bingen am Rhein (14,3 Prozent), Trier (16,3 Prozent) und Parchim (21,6 Prozent).

