ADAC klärt auf: Diese Tricks helfen E-Auto-Fahrern durch den Winter

Viele Autofahrer machen sich Gedanken, ob und wie Elektroautos in der kalten Jahreszeit überhaupt nutzbar sind. Wir zeigen euch alle wichtigen Informationen dazu in unserem Artikel!

Elektroautos und niedrige Temperaturen

In der Winterzeit sinkt die Reichweite von Elektroautos. Der Grund – das Aufheizen des Fahrzeugs und des Akkus benötigt extra Energie. So sinkt die Reichweite häufig um 15 bis 25 Prozent. Wenn es extrem kalt ist oder ihr viel Kurzstrecke fahrt, ist dies besonders stark zu beobachten, da das Fahrzeug jedes Mal neu aufgeheizt werden muss.

Längere Fahrten sparsamer

Wenn ihr also längere Strecken vor euch habt, steigt der Verbrauch also nicht linear an, er ist insbesondere beim Start hoch, da nur dann das Fahrzeug aufgeheizt werden muss. Laut ADAC ist die Kapazität für normale Alltagsstrecken immer ausreichend.

Standheizung kann Akku sparen

Ein Großteil der Elektroautos verfügt über eine Standheizung. Damit können die Fahrzeugbatterie und der Innenraum bequem vor Fahrtbeginn aufgeheizt werden. Wenn euer Auto dann zusätzlich gerade an einer Ladestation angeschlossen ist, nutzt es hierfür den Netzstrom und ihr könnt mit vollem Akku losfahren.

Während der Fahrt kann durch die Nutzung der Sitz- und Lenkradheizungen Energie gespart werden. Sie wärmen effizienter als die Hauptheizung, die den ganzen Raum erwärmt.

Keine Angst vor Stau

Häufig werden zudem Sorgen geäußert, was passieren würde, wenn ein Elektroauto in einem Stau bei sehr niedrigen Temperaturen stehen bleibt. Auch hier entwarnt der ADAC: Bei moderater Nutzung der Heizfunktion kann ein modernes Elektroauto viele Stunden im Stau stehen, ohne dass die Batterie leer wird und ihr stecken bleibt oder im schlimmstenfalls frieren müsst.

Falls ihr an weiteren Tipps für Elektroautos interessiert seid, gibt es hier eine Liste mit Apps, die euch den Alltag als E-Autofahrer wesentlich erleichtern. In Spanien gibt es eine neue innovative Methode, um E-Autos zu laden.

