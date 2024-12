E-Auto oder Verbrenner? ADAC klärt auf, wer am Ende günstiger fährt

Viele Autofahrer fragen sich, ob sich der Umstieg auf ein E-Auto lohnt. Der ADAC hat jetzt die Gesamtkosten von Elektroautos, Benzinern und Dieseln verglichen – und kommt zu spannenden Ergebnissen. Zwei Punkte sollten Interessierte dabei besonders beachten.

ADAC: E-Autos und Verbrenner im Vergleich

Elektroautos kämpfen mit hohen Einstiegskosten, wie der ADAC jetzt erneut bestätigt hat. Obwohl die Preise hier zuletzt gesunken sind, sind sie vor allem in den kleineren Fahrzeugklassen meist noch teurer als vergleichbare Benziner oder Diesel. Ein großer Preistreiber ist nach wie vor das Laden, vor allem an öffentlichen Ladestationen. Gleichzeitig sind die Benzinpreise derzeit moderat, was den Verbrennern zusätzlichen Rückenwind gibt.

Ein Blick auf den BMW iX2 eDrive20 zeigt, wie eng es bei den Kosten werden kann. Der Stromer kommt auf 72,7 Cent pro Kilometer, während die Benzin- und Dieselvarianten mit 72,0 und 68,1 Cent günstiger bleiben. Würde der iX2 jedoch zu Hause mit günstigem Solarstrom geladen, könnte er seine Konkurrenten sogar unterbieten. Solche Unterschiede zeigen, wie wichtig das persönliche Ladeprofil ist.

Es gibt aber auch Fälle, in denen Elektroautos die Nase vorn haben. Beim Mini Countryman kostet die Elektrovariante pro Kilometer weniger als die Diesel- und Benzinmodelle. Je mehr gefahren wird, desto stärker macht sich der Vorteil der geringeren Energiekosten beim E-Auto bemerkbar. Besonders gut schneiden die Stromer ab, wenn sie vor allem zu Hause oder beim Arbeitgeber günstig aufgeladen werden können.

Ein Knackpunkt bleibt aber der oft hohe Kaufpreis: Käufer sollten genau prüfen, ob ein E-Auto in ihrem Fall wirklich günstiger ist. Mit cleverer Planung und dem richtigen Ladeprofil können die Stromer aber durchaus mithalten (Quelle: ADAC). Auch bei der Versicherung haben E-Auto-Besitzer teils das Nachsehen.

E-Auto kaufen oder noch warten?

Wer ein neues Auto braucht, sollte nicht nur auf den Anschaffungspreis schauen, sondern auch den eigenen Alltag im Blick haben. Hat man die Möglichkeit, zu Hause günstig zu laden und fährt viel, ist ein Elektroauto eine gute Wahl. Bei geringer Jahresfahrleistung oder Abhängigkeit von teuren öffentlichen Säulen kann ein Diesel oder Benziner die bessere Wahl sein.

Immer noch unsicher? Das Video kann helfen:

