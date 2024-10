Amazon verkauft gut bewertetes Walking Pad zum Schleuderpreis

Der Herbst ist da und der Winter ist auch nicht mehr weit weg. Damit werden die Tage immer weniger, an denen man auf seine täglichen Schritte kommen kann, um fit zu bleiben. Ich habe mir dafür ein Walking Pad gekauft. Damit könnt ihr zuhause gehen und bleibt so in Bewegung. Aktuell bekommt ihr einen echten Bestseller zum Schnäppchenpreis bei Amazon.

Amazon verkauft Walking Pad für 150 Euro

Wenn ihr wie ich euren inneren Schweinehund nicht überwinden könnt, um im Herbst oder Winter bei grauem, nassem und kaltem Wetter vor die Tür zu gehen, dann könnte ein Walking Pad etwas für euch sein. Ich habe ein ähnliches Modell seit über einem Jahr und nutze es mit schlechter werdendem Wetter wieder häufiger. Aktuell bekommt ihr das Modell von Sperax für nur 149,99 Euro, wenn ihr den 50-Euro-Rabatt auf der Produktseite aktiviert (bei Amazon anschauen).

Sperax Walking Pad

Dieses Walking Pad hat den großen Vorteil, dass es besonders kompakt ist. Es misst nur 115 x 50 x 12 cm und wiegt schlappe 17,5 kg. Damit lässt es sich auch perfekt an einem Stehtisch nutzen, wenn ihr im Homeoffice arbeitet. Meins hat leider einen Bügel, sodass das nicht funktioniert. Hätte ich so ein Modell, dann würde ich es vermutlich noch häufiger nutzen – besonders bei dem Preis. Zudem gibt es eine Fernbedienung, sodass ihr alles ganz einfach steuern könnt.

Im Video wird das Walking Pad von Sperax in Aktion gezeigt:

Sperax Walking Pad in Aktion

Taugt das Walking Pad etwas?

Tatsächlich sind sehr viele Käuferinnen und Käufer vom Sperax-Walking-Pad begeistert. Es kommt auf 4,4 Sterne bei über 1.800 Bewertungen, macht also trotz des niedrigen Preises einen soliden Eindruck. Es ist besonders kompakt, lässt sich bei Nichtgebrauch leicht verstauen und ist nicht zu laut. Mit bis zu 6 km/h könnt ihr auch etwas flotter gehen – für den Preis ein echter Glücksgriff.

Zwei Zubehörteile würde ich euch noch raten:

Schutzmatte: Wenn ihr keinen Teppich habt, kauft euch eine Schutzmatte. Das dämmt die Lautstärke noch etwas mehr und ihr schützt euren Boden (bei Amazon anschauen).

Wenn ihr keinen Teppich habt, kauft euch eine Schutzmatte. Das dämmt die Lautstärke noch etwas mehr und ihr schützt euren Boden (bei Amazon anschauen). Silikonöl: Kauft euch direkt Silikonöl dazu, denn so ein Laufband muss nach einer gewissen Zeit geschmiert werden (bei Amazon anschauen). Wie oft das sein muss, steht im Handbuch. Ihr schmiert dazu das Silikonöl einfach unter die Lauffläche. Das wars, es ist ganz einfach.

Damit seid ihr perfekt ausgerüstet und könnt im Herbst und Winter wie nebenbei fit bleiben.