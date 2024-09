Die 3 besten Partyboxen von Sony, JBL und Teufel

Wir haben uns drei sogenannte Partyboxen geholt und zeigen euch, was sie drauf haben. Unsere Kandidaten sind der riesige Sony Ult Tower 10, die ebenso riesige JBL PartyBox Ultimate und dazu noch der deutlich kleinere Teufel Rockster Air 2.

Sony Ult Tower 10 – Groß, klangstark, mit Funkmikro

Sony Ult Tower 10 Bluetooth-Party-Lautsprecher

Der Sony Ult Tower 10 (bei Amazon ansehen) beeindruckt mit seiner Größe: Mit einer Höhe von 110 cm und einem Gewicht von 29 kg ist er ein wahres Partyboxen-Flaggschiff. Der Preis von 1.199 Euro (UVP) zeigt, dass wir uns in der Oberklasse bewegen. Besonders praktisch sind die guten Griffmöglichkeiten, die das Handling erleichtern, auch wenn die Box nicht leicht ist. Der Bass ist kraftvoll, könnte aber präziser sein. Hervorzuheben ist die Karaoke-Funktion samt beiliegendem Funkmikrofon, was die Box für Gesangsbegeisterte interessant macht. Highlights sind die Rundum-Soundabstrahlung und die diffusen Lichteffekte, die eher den Raum füllen, statt aufdringlich zu wirken. Das Design ist eigenwillig charmant und erinnert an Stereoanlagen aus den 90er- und 00er-Jahren.

JBL PartyBox Ultimate – Kraftpaket mit beeindruckender Lichtshow

JBL PartyBox Ultimate

Die JBL PartyBox Ultimate (bei JBL ansehen) ist mit 105 cm Höhe und 39 kg etwas kleiner, aber deutlich schwerer als die Sony-Box. Mit 1.399 Euro (UVP) ist sie das teuerste Modell im Vergleich. JBL setzt auf vollen und durchsetzungsstarken Klang, der schon ohne Anpassungen in den meisten Fällen überzeugen kann. Auch die integrierte Lichtshow ist ein echtes Spektakel mit vielseitigen Effekten, die sich per App steuern lassen. Trotz des hohen Gewichts lässt sich die JBL durch die verbauten Rollen gut bewegen – zumindest auf glattem Untergrund. Bessere Griffmöglichkeiten wären hilfreich gewesen. Am besten ist man immer zu zweit, wenn man die PartyBox Ultimate transportiert.

Teufel Rockster Air 2 – Klein, leicht und flexibel

Teufel Rockster Air 2

GIGA-Tipp Der Teufel Rockster Air 2 (bei Teufel ansehen) ist mit nur 59 cm Höhe und 14 kg der kompakteste Kandidat im Vergleich. Für 699 Euro pro Stück (UVP) bietet er dennoch viel: ein erstaunlich satter Sound, besonders bei moderater Lautstärke. Die Möglichkeit, zwei Lautsprecher im Stereopaar zu betreiben (bei Teufel ansehen), machen ihn flexibel einsetzbar. Im Tiefbassbereich kann der kleine Rockster Air 2 mit den großen Modellen zwar nicht mithalten, punktet aber mit einem Akku, der bis zu 58 Stunden Laufzeit ermöglicht. Der Rockster Air 2 hat keine integrierte Lichtshow.

2 x Teufel Rockster Air 2 (Stereo-Set)

Partyboxen-Test: Unser Fazit

Die JBL PartyBox Ultimate liefert den besten Klang und die mächtigste Lichtshow – dafür ist die Box unhandlich und extrem schwer. Der Sony Ult Tower 10 überzeugt mit einer dezenten Lichtshow und ist noch einigermaßen flexibel – beim Klang sind allerdings oft Anpassungen per Equalizer notwendig. Der Teufel Rockster Air 2 ist als Stereo-Paar vielseitig in der Aufstellung und durch Akkus unabhängig vom Stromnetz – ein Gerät für Lichteffekte muss man aber einzeln dazu kaufen.

