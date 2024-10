Odnoklassniki löschen: so geht's

Das soziale Netzwerk Odnoklassniki ist vor allem in Russland beliebt. Wer einen Account erstellt hat, fragt sich aber vielleicht irgendwann, wie man das eigene Profil wieder löschen kann. Wir verraten euch in dieser Anleitung, wie ihr Odnoklassniki löscht.

Odnoklassniki löschen

Im Gegensatz zu Deutschland ist Odnoklassniki DAS soziale Netzwerk in Russland. Habt ihr ein Konto erstellt, ist alles in Ordnung. Den eigenen Account zu löschen, kann aber schwierig sein, da ihr euch durch russische Schriftzüge hangeln müsst. Wir zeigen euch hier Schritt für Schritt mit Bildern, was ihr zu tun habt, um das Konto wieder loszuwerden.

Odnoklassniki löschen – Anleitung

Um euer Odnoklassniki-Profil beziehungsweise -Account zu löschen, geht ihr folgendermaßen vor:

Meldet euch bei der Odnoklassniki-Webseite an. Scrollt ganz nach unten. Unten rechts seht ihr den Punkt „Регламент“ beziehungsweise „Reglament“. Klickt ihn an. © GIGA Auf der nächsten Seite scrollt ihr erneut ganz nach unten. Klickt oberhalb der vier unteren Spalten auf den Schriftzug „отказаться от услуг“. Dieser steht für „Delete Profile“ beziehungsweise „Profil löschen“. © GIGA Im neuen kleinen Fenster gebt ihr unten links euer Passwort ein und klickt auf den Button am unteren Ende. © GIGA

Videoanleitung für Smartphone: Odnoklassniki löschen

Wenn euch das Löschen des Odnoklassniki-Profils Probleme macht, könnt ihr auch folgende Video-Anleitung befolgen. Sie zeigt ausführlich, auf welche Links ihr zu klicken habt, damit euer Profil entfernt wird:

