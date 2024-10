Tassimo entkalken: Mit und ohne Disc

Mit einer Tassimo-Maschine könnt ihr per Knopfdruck in Sekunden Kaffee, Kakao, Tee und mehr genießen. Um die Hygiene zu gewährleisten und die Lebensdauer der Maschine zu verlängern, solltet ihr sie regelmäßig entkalken.

Steht ein Entkalkungsvorgang an, wird dieses über die Anzeige an der Maschine dargestellt. Zwar lassen sich auch bei einer Anzeige noch Getränke anfertigen, allerdings sollte man das Entkalken der Tassimo nicht zu lange hinauszögern. Eine verkalkte Maschine wirkt sich nicht nur auf die Lebensdauer aus, sondern beeinflusst auch den Geschmack und die Zusammensetzung des Heißgetränks in unangenehmer Hinsicht.

Anzeige

Die coolsten kostenlosen Apps für dein Smartphone Abonniere uns

auf YouTube

So könnt ihr eure Tassimo entkalken

Die Reinigungs-T-Disc (© Screenshot GIGA)

Anzeige

Viel Aufwand erfordert das Entkalken nicht, allerdings müsst ihr wissen, wie man die Funktion in Gang setzen kann. Damit die Tassimo-Reinigung durchgeführt werden kann, benötigt ihr ein mindestens 500-ml-fassendes Gefäß sowie Entkalkungstabletten. Bei einer Neuanschaffung liegen meist eine bis zwei solcher Entkalkungstabletten bei, danach kann man diese unkompliziert nachbestellen. Nun geht ihr wie folgt vor:

Stellt sicher, dass sich keine T-Disc in der Vorrichtung befindet. Setzt hier die gelbe Service-Disk ein. Diese befindet sich je nach Modell im hinteren oder unteren Bereich der Kaffeemaschine. Die Reinigungsdisc besitzt einen eigenen Strichcode. Eine Reinigung kann zwar auch ohne Disc durchgeführt werden, allerdings erlischt dann die Entkalkungs-LED an der Tassimo nicht. Falls ihr die Reinigungsdisc verloren habt, könnt ihr diese ebenfalls nachbestellen. Entnehmt den Wassertank von der Rückseite der Tassimo-Maschine. Füllt den Tank mit 500 ml Wasser und gebt eine Entkalkungstablette hinzu. Wartet kurze Zeit, bis sich diese vollständig aufgelöst hat. Stellt den Wasserbehälter wieder zurück an seine Position. Entfernt vorne am Gerät das Podest für die Tasse und stellt stattdessen das oben erwähnte Gefäß unter die Getränkeausgabe. Jetzt könnt ihr den Entkalkungsvorgang starten. Haltet dazu die Start-Taste für mehrere Sekunden gedrückt. Das Programm zum Entkalken der Tassimo startet automatisch, lasst den Knopf dann los.

Entkalkungstabletten (© Bosch)

Anzeige

Die Leuchten um den Start-Button leuchten während des Reinigungsvorgangs. In dieser Zeit läuft das Wasser mit der aufgelösten Entkalkungstablette durch die Maschine. Der Vorgang kann rund 20 Minuten dauern, in dieser Zeit sollte man die Tassimo-Maschine in Ruhe lassen.

Tassimo entkalken und reinigen: So klappt's

Natürlich sollte man einen Blick auf den Behälter behalten, damit dieser nicht überläuft. Ist das Programm fertig, leuchtet die Status-LED dauerhaft. Spült den Wassertank ordentlich durch. Leert zudem das Auffanggefäß im Auslauf. Lostrinken solltet ihr jedoch noch nicht.

Wartet einige Minuten, damit die Entkalkungslösung im Gerät einwirken kann. Füllt den Wassertank. Öffnet dann die Brüheinheit und schließt diese wieder. Die gelbe T-Disc bleibt an ihrem Ort. Drückt jetzt die Start-Taste, um das frische Wasser noch einmal durch die Maschine laufen zu lassen, um schließlich die Reste des Entkalkungsmittels aus dem Inneren der Maschine zu spülen. Spült die Maschine zwei bis vier Mal mit reinem Leistungswasser durch. Jetzt könnt ihr die Reinigungs-Disc herausnehmen und das Getränk eurer Wahl zubereiten.

Anzeige

Zum Thema:

Falls die letzte Reinigung der Tassimo über ein halbes Jahr her ist, könnt ihr den oben beschriebenen Vorgang noch einmal komplett durchlaufen lassen. Eine neue Entkalkungstablette kann man sich sparen, indem man das Wasser aus dem Auffanggefäß noch einmal in den Tank gibt.

Empfehlungen, Essig oder Zitronensäure bei der Reinigung einzusetzen, sollte man nicht nachkommen. Durch falsche Reinigungsmittel kann die Heißgetränkmaschine langfristig beschädigt werden.