Spotify: Bands nicht abspielen & Künstler blockieren

Bei Spotify könnt ihr einzelne Bands und Künstler blockieren, damit diese euren Hörgenuss nicht bei fremden Playlists oder Radios unterbrechen. Wie ihr verhindert, dass bestimmte Interpreten nicht eure Party, Bahnfahrt oder den wöchentlichen Großeinkauf stören, erfahrt ihr hier.

In den Spotify-Radio-Sendern, Mixtapes und Playlists von anderen Nutzern kann sich immer mal ein Künstler einschleichen, den ihr partout nicht leiden könnt – völlig unabhängig davon, ob das nun geschmackliche, politische oder andere Gründe hat. Seit Anfang 2019 bietet Spotify zum Glück die Funktion, dass ihr jeden Musiker blockieren könnt. Einzig bei Featurings macht die Funktion noch eine Ausnahme.

Spotify: Künstler & Bands blockieren / nicht spielen

Lange Zeit lang konnte man die Funktion einzelne Künstler zu blockieren nur in der App für Apple- und Android-Geräte einstellen – zum Glück ist es mittlerweile aber auch auf dem Spotify-Player für PC (Windows, macOS) und in der Web-Version möglich. Die Einstellung funktioniert aber global für euren Account, das heißt: Wenn ihr auf eurem Smartphone einen Künstler sperrt, wird dieser ab sofort auch am PC nicht mehr abgespielt.

So funktioniert das Blocken von bestimmten Acts:

Öffnet die Spotify-App auf eurem Smartphone oder den Player am PC/Browser. Tippt unten auf das Lupen-Symbol (Suche), gebt den gewünschten Musiker- beziehungsweise Bandnamen ein und tippt auf den Künstler.

Alternativ könnt ihr auch in jeder Playlist oder in der Wiedergabeansicht auf das Menü-Symbol (⋮) und dann auf „Künstler*in anzeigen“ tippen. Auf der Künstlerseite angekommen tippt ihr auf das Menü-Symbol (⋮ oder …) neben dem „Folgen“-Button. © GIGA Hier erscheint die Option „Diese*n Künstler*in nicht spielen“, wählt sie an. Der entsprechende Interpret ist ab sofort für die Wiedergabe über Spotify gesperrt.

Wenn ihr den Vorgang rückgängig machen wollt, müsst ihr erneut wie oben beschrieben vorgehen. Anstelle von „Diese*n Künstler*in nicht spielen“ wird euch dann die Option „Diese*n Künstler*in wieder spielen“ (Mobile-App) beziehungsweise „Wiedergabe dieses*dieser zulas…“ (PC & Browser) angezeigt, womit ihr die Sperre aufheben könnt.

Die Sperre wirkt sich dabei auf alle Wiedergabemethoden von Spotify aus. Die gesperrten Künstler werden also nicht nur in den Wiedergabelisten, Charts, Radios und Playlists blockiert – sondern auch – wenn ihr aktiv ein Lied von dem Künstler anwählt. Sollte also ein Gast versuchen, eure Party etwas mit seinem Geschmack aufzupeppen, wird er bei dem Versuch, ein Lied des verhassten Künstlers abzuspielen oder in die Warteschlange zu packen, daran gehindert.

