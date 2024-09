Blutig, explizit, ab 18: Diese 7 Netflix-Filme sind nur was für Erwachsene

Texas Chainsaw Massacre (2022): Official Netflix-Trailer 8 / 8

Anzeige

Leatherface ist zurück! 2022 hat Netflix der Kannibalen-Legende ein Legacy-Sequel spendiert, in dem es mal wieder an die Eingeweide geht: Als eine Gruppe hipper Millenials sein eingeschlafenes Städtchen gentrifizieren will, greift der in die Jahre gekommene Killer erneut zu seiner Lieblingswaffe.



Um es ganz ehrlich zu sagen: Das Kettensägen-Comeback reicht zu keinem Zeitpunkt an das Original heran und bietet zu viele Logiklöcher um wirklich mitzureißen. Falls ihr euch aber zwischendurch einfach nur mit einer blutigen Schnetzelei die Zeit vertreiben wollt, dann liefert Texas Chainsaw Massacre die gewohnt unappetitliche Kost ab.