Aus dem Weg, Disney! Göttliche Netflix-Serie erobert Streaming-Charts

Mit der Fantasy-Serie Kaos hat Netflix eine neue Nummer 1 veröffentlicht, die auch in den deutschen Streaming-Charts nach der Krone greift. Den offiziellen Trailer zur Serie seht ihr oben.

Netflix-Hit: Kaos ist die neue Nummer 1

Für Fans von griechischer Mythologie hat Netflix seit Kurzem einen neuen Leckerbissen im Programm: Kaos. Die Serie handelt davon, wie eine Reihe von unglücklichen Verkettungen das Machtgefüge auf dem Olymp ins Wanken bringen.



Dabei fürchtet vor allem Göttervater Zeus, gespielt von Jeff Goldblum (Jurassic Park), um seine Position. Der besondere Clou: Kaos spielt in der Moderne und verknüpft griechische Sagen mit Problemen und Themen der Neuzeit.

Ein Konzept, das vor allem beim Publikum gut ankommt. So befindet sich Kaos derzeit auf dem ersten Platz der Netflix-Charts. Und auch in den deutschen Streaming-Charts ist die schwarze Komödie stark gefragt – noch beliebter sind dort aktuell nur Terminator Zero und die zweite Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (Quelle: JustWatch).

Beim Grillen im Garten: So sieht man Göttervater Zeus eher selten. (© Netflix)

Das Publikum liebt die göttliche Komödie

Die internationale Fachpresse bewertet Kaos mit durchschnittlich 69 Prozent Zufriedenheit überwiegend positiv. Der User-Score ist mit 80 Prozent Zustimmung sogar noch um einiges höher (Quelle: Rotten Tomatoes).



Gelobt wird in den meisten Reviews vor allem Goldblums herrliche Performance als Zeus, der den Gottkönig wunderbar exzentrisch und verspielt darstellt.



Wichtig ist allerdings zu erwähnen, dass es sich bei Kaos um keine reine Comedy-Serie handelt, sondern Gewalt und Tragik eine essenzielle Rolle spielen – auch hier haben sich die Macher stark von der griechischen Vorlage inspirieren lassen. Es kann also gut sein, dass einem der Lacher urplötzlich im Hals stecken bleibt, weil eine sympathische Figur urplötzlich zu Tode kommt.

