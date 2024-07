Nur auf Netflix: Filmfans feiern neue Terminator-Serie

Die brandneue Serie Terminator Zero erscheint am 29. August 2024 exklusiv auf Netflix. Wir zeigen euch den ersten Trailer und fassen die Reaktionen der Fans zusammen.

Terminator Zero könnte der nächste Netflix-Hit werden

Die Terminator-Marke musste in den letzten Jahren einiges durchmachen. Diverse Neustarts, darunter Terminator: Genisys (2015) und Terminator: Dark Fate (2019), gingen mehr oder weniger in die Hose.

Nun nimmt sich Netflix der Sache an und präsentiert mit Terminator Zero die erste animierte Serie in dem Franchise. Produziert wird der Anime von Production I.G. Das legendäre Studio war unter anderem auch für den Klassiker Ghost in the Shell verantwortlich.

Den offiziellen Trailer zu Terminator Zero seht ihr hier:

Terminator: Zero - Trailer Englisch

Die Fans lieben Terminator Zero schon jetzt

Die Serie wird ab dem 29. August 2024 auf Netflix zur Verfügung stehen. Das gewählte Release-Datum ist kein Zufall. Immerhin ist das der Judgment Day, also der Tag, an dem Skynet und die Maschinen der Menschheit den Krieg erklären.

Die Fans sind jedenfalls schwer begeistert von dem ersten Trailer, der auf YouTube innerhalb von 24 Stunden mehr als 770.000 Mal aufgerufen wurde.

Dabei loben die User vor allem den düsteren Look, das involvierte Studio und die Story. Die spielt diesmal in Japan im Jahr 1997 und handelt davon wie ein Mann namens Malcom Lee eine KI entwickelt, die Skynet die Stirn bieten soll. Unterstützung erhält er dabei von einem guten Terminator und einem Soldaten aus dem Jahr 2022.

Übrigens: Die erste Terminator-Serie, Terminator: The Sarah Connor Chronicles, ist aktuell im Angebot auf Amazon Prime Video. Für 4,99 Euro erhaltet ihr die komplette erste Staffel der beliebten Kultserie:

Terminator: The Sarah Connor Chronicles - Staffel 1 [dt./OV] Niemand kann sich jemals sicher fühlen - das trifft besonders auf Sarah Connor und ihren Sohn John zu. Sarah ist es leid, ständig vor den Maschinen zu fliehen: Sie will sich dem Kampf stellen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.07.2024 17:22 Uhr

Aber Achtung: Die 4,99 Euro beziehen sich auf die Version in SD-Qualität. Die Fassung in HD kostet seltsamerweise 26,91 Euro.

