Netflix macht Schluss: Kunden haben nur noch bis zum 31. Juli Zeit

Netflix wirft Ende des Monats wieder einige Filme aus dem Programm. Davon betroffen sind auch die beiden 300-Filme. Wir verraten euch, was ihr über die legendäre Comic-Verfilmung und ihre Fortsetzung wissen müsst.

Netflix nimmt Kultfilm 300 aus dem Programm

Die sagenumwobene Schlacht zwischen 300 Spartanern und einer persischen Übermacht, hat nicht nur einen Mythos hervorgebracht, sondern auch einen Comic plus dazugehörige Verfilmung inspiriert.

Diese erschien 2007 im Kino und hört auf den schlichten Namen 300. Und eben diese Verfilmung verschwindet am 31. Juli 2024 von Netflix.

Wer also den bildgewaltigen Streifen mit Gerard Butler (Olympus Has Fallen) in der Hauptrolle mal wieder oder gar zum ersten Mal sehen will, der sollte sich beeilen. Noch haben Netflix-Kunden gut zwei Wochen Zeit!

Hier könnt ihr euch den Trailer zu 300 ansehen:

300 – Trailer (Deutsch)

300 lebt in erster Linie von großen Schauwerten, brachialen Kämpfen und der klassischen „David gegen Goliath“-Dramaturgie. Aber genau diese Kombination hat den Film vor fast 20 Jahren zum Kino-Hit gemacht. So konnte 300 mehr als 445 Millionen US-Dollar einspielen.

Ein Meme für die Ewigkeit

Noch erfolgreicher als der Film selbst ist aber vermutlich das Meme „This is Sparta“. Gemeint ist damit eine Szene im Film, bei der Gerard Butler in seiner Rolle als König Leonidas einen Abgesandten der Perser mit ordentlich Schmackes in einen Abgrund tritt.

Die Szene wurde unzählige Male zitiert und parodiert und hat unmittelbar zum Kultstatus des Films beigetragen.

2014 erschien dann mit 300: Rise of an Empire eine direkte Fortsetzung. Der zweite Teil ist ebenfalls noch bis zu 31. Juli 2024 auf Netflix erhältlich. Die perfekte Gelegenheit für ein schickes Double Feature also!

Übrigens: Bei Kritikern kam 300 insgesamt gut an. So empfehlen 61 Prozent aller Reviews den Film weiter. Die User sind dagegen begeistert. Hier steht 300 bei 89 Prozent Zustimmung und das bei über 250.000 abgegebenen Stimmen. (Quelle: Rotten Tomatoes)

Oder wie der Kritiker Peter Travers es beschreibt: