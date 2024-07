„Terminator“-Reihenfolge: So schaut ihr die Actionfilme richtig

Die „Terminator“-Reihe ist eine der bekanntesten Actionfilm-Reihen, die es gibt. Wir verraten euch, in welcher Reihenfolge ihr die Filme schauen solltet.

1984 erschien mit „Terminator“ der erst zweite Spielfilm des damals noch unbekannten Regisseurs James Cameron. Der Film machte ihn und den österreichischen Bodybuilder und Hauptdarsteller Arnold Schwarzenegger zu Weltstars.

Anzeige

Der Sci-Fi-Hit spielt in einer fiktiven Zukunft im Jahre 2029, in welcher Menschen gegen Maschinen kämpfen. Ein Cyborg in Menschenform wird ins Jahr 1984 geschickt, um Sarah Conner, die Mutter des noch ungeborenen John Conners, zu töten, da ihr Sohn den Kampf gegen die Maschinen in der Zukunft anführen wird. Wir verraten euch, in welcher Reihenfolge ihr die Filme schauen solltet.

Niemand möchte dem Terminator über den Weg laufen. Welche Action-Charaktere ähnlich gefährlich sind, seht ihr im Video:



Die 8 tödlichsten Charaktere der größten Action-Franchises

Die „Terminator“-Filme in der Reihenfolge nach Veröffentlichung

Nach der Veröffentlichung vom ersten Teil der „Terminator“-Reihe dauerte es ganze sieben Jahre, bis 1991 die Fortsetzung „Terminator 2: Tag der Abrechnung“ in die Kinos kam. Bis heute gibt es sechs Teile, die im „Terminator“-Universum spielen. In unserer Liste findet ihr die sechs Filme in der Reihenfolge nach Veröffentlichungsdatum:

Anzeige

Diese Actionfilm-Klischees können wir nicht mehr sehen:



Die „Terminator“-Filme in der chronologischen Reihenfolge

Die „Terminator“-Filme zeichnen sich durch Zeitsprünge und Zeitreisen aus. Hier den Überblick über die Handlung zu behalten, ist nicht leicht. Auch die sechs Teile der Reihe spielen teilweise zu unterschiedlichen Zeiten und bauen nicht direkt aufeinander auf. In unserer Liste zeigen wir euch, in welcher Reihenfolge ihr die sechs Filme schauen solltet, wenn ihr die Geschichte in der chronologisch richtigen Reihenfolge erleben wollt:

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.