Marvel Cinematic Universe Timeline: Alle MCU-Filme & -Serien in chronologischer Reihenfolge

1942 Captain America: The First Avenger

1946 Agent Carter

1995 Captain Marvel

2008 Iron Man

Der unglaubliche Hulk

2010 Iron Man 2

2011 Thor

Battle of New York

2012 The Avengers Loki (alternative Zeitlinie)

2013 Iron Man 3

Thor - The Dark Kingdom Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 1)

2014 The Return of the First Avenger

Guardians of the Galaxy

2015 Avengers: Age of Ultron

Ant-Man Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 2)

Daredevil

Jessica Jones

Civil War

2016 Doctor Strange

The First Avenger: Civil War

Black Widow

Spider-Man: Homecoming Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 3 & 4)

Luke Cage

Iron Fist

The Defenders

2017 Guardians of the Galaxy Vol. 2

Thor: Tag der Entscheidung

Black Panther Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 5)

The Punisher

Runaways

2018 Ant-Man and the Wasp

Avengers: Infinity War

Der „Blip“

2023 Avengers: Endgame

Eternals WandaVision

The Falcon and the Winter Soldier

2024 Spider-Man: Far From Home

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home Hawkeye

She-Hulk

2025 Black Panther: Wakanda Forever

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Ant-Man & the Wasp: Quantumania Moon Knight

Ms. Marvel

Secret Invaion