PS5-Aktion bei MediaMarkt: Konsolen, Zubehör & Spiele krass reduziert

Bei MediaMarkt bekommt ihr derzeit im Rahmen der „Sony Days of Play 2024“-Aktion verschiedene Versionen der PlayStation-5-Konsole sowie Bundles, Zubehör und Spiele für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 zu stark reduzierten Preisen. Wir haben uns die Aktion im Detail angesehen und präsentieren euch die besten Angebote.

MediaMarkt: „Sony Days of Play“ mit massig Rabatten

Für alle, die gerade mit dem Kauf einer PlayStation-5-Konsole liebäugeln oder auch Zubehör und Spiele für die Konsole einheimsen wollen, bietet MediaMarkt im Rahmen seiner „Sony Days of Play 2024„-Aktion bis zum 12.06.2024 sowohl Konsolen, Bundles als auch Zubehör und Spiele für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 zu unschlagbar günstigen Preisen an (Aktion bei MediaMarkt ansehen).

Anzeige

Neben unterschiedlichen Versionen der Konsole selbst (PlayStation 5 Slim, PlayStation 5 Digital Edition) findet ihr unter den Angeboten der Aktion jede Menge Zubehör für die Konsole wie DualSense-Wireless-Controller oder das PlayStation-VR2-System. Mit dabei sind natürlich auch eine Vielzahl an Top-Games zu Sparpreisen, sowohl für die PlayStation 5 als auch für die PlayStation 4, wie Spider-Man 2, Gran Turismo 7 oder The Last of Us 1 und 2. PS4-Spiele könnt ihr aufgrund der Abwärts-Kompatibilität übrigens problemlos auch auf der PS5 zocken.

Anzeige

Die Highlight-Angebote der Aktion haben wir im Folgenden für euch zusammengestellt:

Days-of-Play-Aktion bei MediaMarkt: Das sind die Highlight-Angebote

Sony PlayStation5 Digital Edition Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.06.2024 14:55 Uhr

Sony PlayStation5 Slim Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.06.2024 15:43 Uhr

Sony PlayStation5 Slim Bundle Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.06.2024 15:43 Uhr

Sony PlayStation VR2 System Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.06.2024 15:44 Uhr

Marvel's Spider-Man 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.06.2024 15:44 Uhr

Gran Turismo 7 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.06.2024 15:44 Uhr

Sony DualSense Wireless Controller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.06.2024 15:43 Uhr

Natürlich bietet die Days-of-Play-Aktion noch jede Menge weitere, attraktive Angebote rund um die PlayStation 5. Am besten schaut ihr auf der Übersichtsseite der Aktion bei MediaMarkt vorbei, wo ihr nach Herzenslust in den Angeboten stöbern könnt. Bei der großen Anzahl an verfügbaren Aktionsprodukten werdet ihr sicher ein für euch passendes Angebot finden.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.