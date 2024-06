Netflix macht Schluss: Am 6. Juni ist es endgültig vorbei

Netflix veröffentlicht ohne Pause Filme und Serien. Unter dieser großen Masse an Durchschnittlichkeit versteckt sich dann doch hin und wieder ein echtes Juwel. Doch auch die laufen nicht ewig und so steht das Aus von „Sweet Tooth“ jetzt endgültig fest. Die dritte und finale Staffel kommt nämlich noch im Juni 2024 – danach ist endgültig Schluss.

Noch mitten in der Corona-Pandemie zeigte Netflix eine herzerwärmende Fantasy-Serie. In „Sweet Tooth“ sehen wir eine Welt, gezeichnet von einer mysteriösen Pandemie. Zeitgleich mit dem großen Zusammenbruch tauchen sogenannte Hybride auf, Babys, die teils menschlich und teilweise die Erscheinung und Fähigkeiten von Tieren besitzen.

Einer von ihnen ist „Gus“, ein zehnjähriger „Hirsch-Junge“, der am Anfang der Geschichte friedlich und versteckt mit seinem Vater in einer Hütte im Wald lebt. Doch diese scheinbare Idylle nimmt bereits in der ersten Episode ein jähes Ende.

„Sweet Tooth“: Netflix bringt finale Staffel am 6. Juni 2024

Die zweite Staffel von „Sweet Tooth“ veröffentlichte Netflix dann voriges Jahr im April. Die endete mal wieder mit einem Cliffhanger. Doch die Angst vor einer möglichen Serienabsetzung war unbegründet. Es wurde nämlich bekannt, dass die dritte und damit auch finale Staffel der Fantasy-Serie bereits im Kasten war. Die wurde kurzerhand gleich nach der zweiten Staffel ohne Pause abgedreht. In der Filmbranche nennt man eine solche Produktionsweise „back to back“.

Ein erster Blick in die dritte und finale Staffel von„Sweet Tooth“:

Sweet Tooth Staffel 3 – Trailer Deutsch

Allerdings hielt sich Netflix damals noch bedeckt, wann die dritte und letzte Staffel erscheinen wird. Jetzt aber wurde das Geheimnis gelüftet. Fans und solche, die es werden wollen, können sich demnach auf Donnerstag, dem 6. Juni 2024, freuen. Dann wird Netflix die letzten acht Episoden endlich veröffentlichen (bei Netflix ansehen). Auch ein erster Trailer zum großen Finale wurde im Zuge der Bekanntgabe gezeigt.

Bisheriges Serien-Echo sehr positiv

Bisher konnte „Sweet Tooth“ auf ganzer Linie überzeugen. Schon eine IMDb-Bewertung von 7,7 Punkten ist vielversprechend. Noch besser das Profi-Votum von 91 Prozent bei Rotten Tomatoes. Wobei Staffel 1 mit 97 Prozent heraussticht. Auch 86 Prozent der „normalen“ Zuschauer fanden die ersten Folgen mehr als sehenswert.

Die zweite Staffel kam dann etwas verhaltener an, dennoch 86 Prozent der Profi-Kritiker heben den Daumen nach oben. Bei den Zuschauern war es aber nur noch 70 Prozent. Ergo: Fürs große Finale muss „Sweet Tooth“ noch etwas aufholen.

Ob dies gelingen wird, könnt ihr ab dem 6. Juni 2024 mitverfolgen. Wer die Serie noch nicht kennt, der sollte die Zeit nutzen und bis dahin die 16 bereits veröffentlichten Episoden kurzerhand nachholen.

