„After“ Reihenfolge: So schaut ihr die Reihe richtig

Die Liebe ist nicht einfach. Wir verraten euch, in welcher Reihenfolge ihr die „After“-Filme schauen solltet, damit ihr eure Taschentücher auch sicher braucht.

Manchmal kann Liebe ganz schön anstrengend sein, wie auch im Fall von Tessa und Hardin. Auch die Zuschauer der Reihe scheinen von dieser Liebe besessen zu sein, was allein am Erfolg der Filme zu sehen ist. Wir verraten euch, in welcher Reihenfolge ihr die Geschichte von Tessa und Hardin in den „After“-Filmen verfolgen solltet.



Ihr mögt es romantisch und traurig zugleich?



Die traurigsten romantischen Filme

Die „After“-Filme in der richtigen Reihenfolge

Bei der Wahl des richtigen Films müsst ihr generell nicht viel beachten. Die „After“-Reihe könnt ihr bedenkenlos vom ersten bis zum vorerst letzten Film schauen. Alle Filme findet ihr beim Anbieter Amazon Prime Video, welche wir in der nachfolgenden Liste verlinkt haben. Darin sind die Filme auch in der richtigen Reihenfolge nummeriert.



Auf Netflix könnt ihr die Reihe aktuell nicht streamen. Falls ihr Amazon Prime Video nicht nutzt, findet ihr die „After“-Filme auch über Apple TV, Magenta TV oder Sky.

Was passiert in der „After“-Reihe?

Ursprünglich handelte es sich bei „After“ um eine Fan-Fiction über den One-Direction-Star Harry Styles aus dem Jahre 2013. Ganz unerwartet explodierte diese zum mega Erfolg und wurde zu einer offiziellen Roman-Reihe. Paramount Pictures sicherte sich bald die Rechte an der turbulenten Romanze und brachte sie auf die große Leinwand.

Die Handlung der Filme entspricht größtenteils der aus den Romanen, lediglich der fünfte Teil hat erstmals keine Buchvorlage. Stattdessen könnt ihr aber auf den Roman „Before us“ zurückgreifen, der als Prequel der ersten Begegnungen zwischen den Liebenden aus Hardins Sicht erzählt.

„After Passion“

Auf den ersten Blick scheinen die ehrgeizige Studentin Tessa und der Bad Boy Hardin gar nicht so gut zusammenzupassen. Trotzdem entwickeln sich starke Gefühle zwischen den beiden – können sie ihre Differenzen überwinden?

After passion: AFTER 1 - Roman

„After Truth“

In der Fortsetzung zu „After Passion“ verlässt Tessa Hardin, nachdem er ihr Herz gebrochen hat. Als sie Gefühle für ihren Arbeitskollegen Trevor entwickelt, brennt Hardin vor Eifersucht. Kann er Tessa beweisen, dass er immer noch ihrer Liebe wert ist?

After truth: AFTER 2 - Roman

„After Love“

Im dritten Teil geht es mit Tessa und Hardins turbulenter Beziehung weiter. Während sie für ihren Traumjob nach Seattle ziehen will, verhält sich Hardin zunehmend unberechenbar und eifersüchtig. Als Tessa mehr von seiner Familie erfährt, müssen sich die beiden einer folgenschweren Entscheidung stellen.

After love: AFTER 3 - Roman

„After Forever“

Nach all den Turbulenzen, nach all den schockierenden Enthüllungen und Konflikten, müssen sich Tessa und Hardin die Frage stellen: Können sie ihrer Liebe eine letzte Chance geben? Gleichzeitig wird Tessa mit einer persönlichen Tragödie konfrontiert, während Hardin mit der Vergangenheit hadert.

After forever: AFTER 4 - Roman

„After Everything“

Die Vergangenheit lässt Hardin nicht los. Er reist nach Portugal und sucht Nathalie auf, der er einst Unrecht getan hat. Er will sein Gewissen reinwaschen. Kann Hardin an sich arbeiten, sodass er Tessa ein für allemal zurückgewinnen kann?

