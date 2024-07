„The Acolyte“ im Stream: Alle Folgen ab jetzt verfügbar

Das Finale von „The Acolyte“ ist nach sechs Wochen endlich verfügbar. Wo ihr die Serie im Stream sehen könnt und was euch in der ersten Staffel von „The Acolyte“ erwartet, erfahrt ihr hier.

„The Acolyte“ werdet ihr, wie auch alle anderen Star-Wars-Serien bei Disney+ im Stream sehen können. Am 5. Juni feierte „The Acolyte“ ihre Premiere. Allerdings werden nicht alle Folgen in einem Rutsch veröffentlicht – bis zum Finale mussten sich Fans der Serie bis Mitte Juli gedulden.

„The Acolyte“ Finale im Stream: Alle Episoden im Überblick

Mit dem Start der neuen Serie hat Disney+ gleich zwei Episoden zum Release veröffentlicht. „The Acolyte“ umfasst insgesamt acht Folgen und erschien im wöchentlichen Turnus. Die ersten Episodentitel thematisieren dabei Gegenteile, wie es die Jedi und Sith sind. So heißt die erste Episode beispielsweise „Lost / Found“. Zu Deutsch: Gesucht / Gefunden.

Am 17. Juli endet „The Acolyte“ mit seinem Finale auf Disney+:

Episode 1: „Verloren / Gefunden“ – 5. Juni

Episode 2: „Rache / Gerechtigkeit“ – 5. Juni

Episode 3: „Schicksal“ – 12. Juni

Episode 4: „Tag“ – 19. Juni

Episode 5: „Nacht“ – 26. Juni

Episode 6: „Lehren / Verderben“ – 3. Juli

Episode 7: „Entscheidung“ – 10. Juli

Episode 8: TBA – 17. Juli

Das muss aber keineswegs das Ende von Osha und Mae bedeuten. Staffel zwei von „The Acolyte“ könnte die Geschehnisse des Finales weiter erkunden:

Trailer und Handlung von „The Acolyte“

Mit „The Acolyte“ tretet ihr auf die dunkle Seite der Macht und vor allem ganz weit in die Vergangenheit. Die neue „Star Wars“-Serie spielt ganze 100 Jahre vor „Star Wars: Episode 1 – Die dunkle Bedrohung“ und somit in der Ära des Lichtes und einer Blütezeit der Jedi: der Hohen Republik.

Eine vertraute Thematik bleibt aber bestehen: Ein Padawan und ein Jedi-Meister, deren Differenzen ausschlaggebend für die Handlung sind. Auch „The Acolyte“ scheint dabei keine Ausnahme darzustellen.

Beschuldigt des Mordes an einer Jedi wird Osha, eine ehemalige Jedi-Padawan, gefangen genommen. Dass es sich bei ihr aber gar nicht um die Mörderin handelt, sondern um jemanden, der ihr sehr nahe steht, muss sich am eigenen Leibe erfahren. Ihr ehemaliger Meister, Sol, nimmt sich der Sache an und erkundet mit Osha an seiner Seite die Fälle und entdeckt dabei eine Verschwörung, die die ganze Galaxie destabilisieren könnte.

Das Zeitalter des Lichts und somit auch des Jedi-Ordens schwebt somit in großer Gefahr. Mehr dazu seht ihr im Trailer zu „The Acolyte“:

Star Wars: The Acolyte - Trailer Deutsch

Der Cast von „The Acolyte“

Die Besetzung von „The Acolyte“ ist in trockenen Tüchern und der Cast steht. Ihr könnt euch auf einige bekannte Gesichter freuen, denn unter anderem seht ihr:

Amandla Stenberg als Osha und Mae

Lee Jung-jae als Sol

Manny Jacinto als Qimir

Dafne Keen als Jecki Lon

Jodie Turner-Smith als Mother Aniseya

Rebecca Henderson als Vernestra Rwoh

Charlie Barnett als Yord Fandar

Dean-Charles Chapman als Unbekannt

Carrie-Anne Moss als Indara

Joonas Suotamo als Kelnacca

Amy Tsang als Unbekannt

Amandla Stenberg und Lee Jung-jae stellen das Meister-Padawan-Duo dar, welches euch durch „The Acolyte“ begleiten wird. Die Schauspielerin ist unter anderem in „The Hate U Give“ zu sehen und besetzte auch die Rolle der Rue in „Die Tribute von Panem – The Hunger Games“. Lee Jung-jae ist den meisten als der Protagonist der Hit-Serie „Squid Game“ bekannt, welche noch 2024 ihre zweite Staffel erhält.

Was ein rotes Lichtschwert bedeutet, ist klar – aber wofür stehen die anderen Farben?

