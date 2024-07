Carrie Fisher Zitate: 45 Sprüche der furchtlosen Prinzessin

Als Prinzessin Leia hat sie das Universum gerettet und eine Generation von Filmfans geprägt. Doch Carrie Fisher war schon immer mehr als die furchtlose Prinzessin an der Seite von Luke Skywalker und Han Solo. Wir haben die besten Zitate von Carrie Fisher für euch zusammengetragen.

Mit Haaren geformt wie zwei Zimtschnecken hat sich Carrie Fisher mit 19 Jahren als Leia Skywalker zu einer Ikone der Filmgeschichte gemausert. Doch Hollywood kann seine Spuren an einem hinterlassen – so auch an Fisher.

Die Schauspielerin litt unter ihren eigenen Dämonen wie der Drogensucht und einer Bipolaren Störung, mit der sie offen und ehrlich umging. Diese absolute Ehrlichkeit war es auch, was viele an Fisher schätzten. Ob in Talkshows, Interviews oder ihren Büchern: Carrie Fisher nahm kein Blatt vor den Mund, wann immer es um ihre mentale Gesundheit, Sucht, Leben und Karriere ging.

Am 27. Oktober 2016 verstarb die damals 60-jährige Schauspielern nur einige Stunden vor ihrer Mutter, Debbie Reynolds. Zurück bleiben mehrere Romane, Autobiografien und Theaterstücke aus der Feder der Schauspielerin sowie das Vermächtnis von Prinzessin Leia.

Zitate von Carrie Fisher über Leia, Ruhm, Fehlern und Mut

„In Hollywood kann man keine echte Nähe finden, weil jeder die vorgetäuschte Nähe so gut hinbekommt.“

„Ich hasse fast nie, und wenn ich liebe, liebe ich kilometerweit. Eine Liebe, die so groß ist, dass sie entweder verboten werden sollte oder eine Hauptstadt und eine eigene Währung haben sollte.“

„Leia folgt mir wie ein vager Geruch.“

„Du bist erst wirklich berühmt, wenn es einen PEZ-Spender von dir gibt.“

„Es gibt keinen Punkt, an dem man sagen kann: Nun, ich bin jetzt erfolgreich. Ich könnte genauso gut ein Nickerchen machen.“

„Weißt du, was am Tod lustig ist? Ich meine, außer absolut gar nichts? Man könnte meinen, wir könnten uns daran erinnern, herausgefunden zu haben, dass wir nicht unsterblich sind. Manchmal sehe ich Kinder auf Flughäfen schluchzen und denke: Oh! Es wurde ihnen gerade gesagt.“

„Das Schlimme daran, ein Überlebender zu sein … du musst immer wieder in schwierige Situationen geraten, um deine Gabe unter Beweis zu stellen.“

„Meiner Meinung nach führt ein Problem dazu, dass Ihr Leben entgleist, und eine Unannehmlichkeit besteht darin, dass Sie im nicht-entgleisten Zug keinen guten Sitzplatz ergattern können.“

„Gute Anekdote – schlechte Realität.“

„Wo liegt das Rätsel? Ich rede so viel und sage so wenig.“

„Ich habe im Grunde einfach zu viel Persönlichkeit für eine Person und nicht ganz genug für zwei.“

„Bleib ängstlich, aber tu es trotzdem. Wichtig ist, es überhaupt zu tun. Du musst nicht warten, um mutig zu sein. Tu es einfach und irgendwann wird das Selbstvertrauen folgen.“

„Nimm dein gebrochenes Herz und verwandle es in Kunst.“

„Manchmal kann man den Himmel nur finden, indem man sich langsam von der Hölle entfernt.“

„Ich habe Angst vor der Macht, die ich ihm über mich gegeben habe, und davor, dass er sie mit ziemlicher Sicherheit missbrauchen wird, nur weil er sich nicht ganz bewusst ist, dass er sie hat.“

„Ich zitiere fiktive Figuren, weil ich selbst eine fiktive Figur bin!“

„Und wenn man jung ist, möchte man dazugehören. Verdammt, ich möchte immer noch zu bestimmten Menschen passen, aber wenn man älter wird, wird man etwas anspruchsvoller.“

„Ich muss aus meinen Fehlern lernen, anstatt einen neuen Rekord aufzustellen, den ich brechen will.“

„Lass nicht zu, dass das, was die anderen von dir denken, dich dazu bringt, innezuhalten und alles infrage zu stellen, was du bist.“

„Wenn man sich die Person anschaut, mit der jemand eine Beziehung eingehen möchte, erkennt man, was sie von sich selbst hält.“

„Mit zunehmendem Alter wird die Auswahl dünner, die Menschen jedoch nicht.“

„Sofortige Befriedigung dauert zu lange.“

„Das Einzige, was schlimmer ist, als verletzt zu sein, ist, dass jeder weiß, dass man verletzt ist.“

„Ich beneide Menschen, die die Fähigkeit haben, mit einem anderen Menschen zusammenzusitzen und sie unendlich interessant zu finden, ich würde lieber fernsehen. Natürlich erfährt die andere Person dies irgendwann.“

„Ich bin mir völlig im Klaren darüber, wie verrückt ich bin.“

„Missgunst ist wie Gift zu trinken und darauf zu warten, dass die andere Person stirbt.“

„Jemand muss still stehen, damit du ihn liebst. Meine Auserwählten sind immer auf der Flucht.“

„Es ist eine Männerwelt und das Showbusiness ist eine Männermahlzeit, in die Frauen großzügig wie überqualifiziertes Gewürz gestreut werden.“

„Ich möchte nicht, dass das Leben die Kunst imitiert. Ich möchte, dass das Leben Kunst ist.“

„Kein Motiv ist rein. Niemand ist gut oder böse – sondern eine herzhafte Mischung aus beidem. Und manchmal gibt einem das Leben tatsächlich, indem es einem etwas nimmt.“

„Eine Frau ohne Mann ist wie ein Fisch ohne Fahrrad.“

„Manchmal kommt es mir so vor, als würde meine Nase an der Fensterscheibe einer Bäckerei drücken, nur dass ich das Brot bin.“

„Wir gehen oft davon aus, dass die Tiefe unergründlich sein muss, wenn die Oberfläche so wenig bietet.“

„Mein Herz ist am rechten Fleck. Ich weiß es, weil ich es dort versteckt habe.“

„Es ist nicht schön, in meinem Kopf zu sein. Es ist ein schöner Ort für einen Besuch, aber ich möchte hier nicht leben. Es ist zu voll; zu viele Fallen und Fallstricke.“

„Von jetzt an gibt es nur noch die Realität. Ich denke, das ist Reife: eine stoische Reaktion auf die endlose Realität. Aber was weiß ich schon?“

„Ich verhalte mich wie jemand in einem Luftschutzbunker, der versucht, die Stimmung aller zu heben.“

„Wenn mein Leben nicht lustig wäre, wäre es einfach wahr, und das ist inakzeptabel.“

„Ich schoss durch meine Zwanziger wie ein leuchtender Faden durch eine dunkle Nadel und strebte meinem Ziel entgegen: dem Nirgendwo.“

„Ich möchte niemanden dumm aussehen lassen. Das ist ein Privileg, das ich mir vorbehalte.“

„Nun, das ist eine Illusion, aber es ist meine Illusion, und ich bleibe dabei. Es ist in etwa so: Ich habe Probleme, aber Probleme haben nicht mich.“

„Ich habe Angst, dass ich, wenn ich aufhöre zu schreiben, aufhöre zu denken und anfange zu fühlen.“

„Weißt du, wie man sagt, Religion sei das Opiat der Massen? Nun, ich habe aus religiösen Gründen Unmengen an Opiaten eingenommen.“

„Jugend und Schönheit sind keine Errungenschaften. Sie sind die vorübergehenden glücklichen Nebenprodukte der Zeit und/oder der DNA. Halt also nicht deinen Atem an.“

„Wenn du das Bedürfnis hast, dich ständig wohl zu fühlen – dann hast du unter anderem das Zeug zum klassischen Drogenabhängigen oder Alkoholiker.“

