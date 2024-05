Isaak im Porträt: Für Deutschland mit „Always On The Run“ beim ESC 2024

Isaak durfte Deutschland beim Eurovision Song Contest in Schweden vertreten. Wir verraten euch mehr über den deutschen Sänger mit isländischen Wurzeln.



Eurovision Song Contest Facts

Isaak, der mit bürgerlichem Namen Isaak Guderian heißt, ist der Nachfolger von Lord Of The Lost als Vertreter Deutschlands beim Eurovision Song Contest 2024. Der Sänger aus Espelkamp in Nordrhein-Westfalen konnte sich am 16. Februar 2024 beim Vorentscheid „Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024“ erfolgreich gegen acht Konkurrenten durchsetzen. Für den Sieg beim ESC-Finale reichte es leider nicht, doch konnte der Sänger mit dem zwölften Platz zumindest eine deutlich bessere Leistung für Deutschland erzielen als in den letzten Jahren.

Das Video unserer Kino.de-Kollegen gibt euch einen Einblick zur Geschichte Deutschlands beim ESC.

ESC: Die Pleiten und Erfolge von Deutschland

Wie wurde Isaak Guderian bekannt?

Isaak begann seine Karriere als Straßenmusiker, ist aber auch in der Casting-Szene kein Unbekannter. Bereits 2011 nahm der heute 29-Jährige an der deutschen Ausgabe von „The X-Factor“ teil und konnte Sarah Connor mit seiner Interpretation des Welt-Hits „Wonderwall“ beeindrucken. Nun hat er erneut an einem Castingformat teilgenommen. Diesmal auf Twitch, wo der Entertainer Jens „Knossi“ Knossalla das Format „Show Your Talent“ ins Leben gerufen hat. Durch dieses Format konnte Isaak seinen Bekanntheitsgrad steigern und der Track „Baby Steps“ mit DJ David Puentez sammelte über 20 Millionen Aufrufe auf Spotify. Auch heute noch gibt der Sänger gelegentlich Straßenkonzerte oder ist auf Straßenfesten zu finden.

2024 wollte Isaak die rund 220 Millionen Zuschauer des Eurovision Song Contest mit seinem Lied überzeugen. Ein gutes Omen war dabei seine Frau, die wie die schwedische Siegerin des Jahres 2023 „Loreen“ heißt.

Worum gehts in dem ESC-Song „Always On The Run“?

In dem Song geht es um starke Gegensätze, die Isaak mit autobiografischen Zügen untermalt. Licht und Schatten, Freude und Trauer, Selbstzweifel und Selbstvertrauen verarbeitet der 29-Jährige in dem Song „Always On The Run“, den er gemeinsam mit Greg Taro, Kevon Lehr und Leo Jupiter geschrieben hat. Der Zwiespalt, vor unangenehmen Situationen davonzulaufen und gleichzeitig seine Ziele erreichen zu wollen, ist wohl das Hauptthema des Songs, in dem Isaaks Stimme oft an James Newman oder Rag 'n' Bone Man erinnert. Der Text wird durch einen kraftvoll gesungenen Refrain und ruhigere Momente unterstrichen.

Fun-Fact: Der Songtext musste allerdings für die große Eurovision-Bühne angepasst werden. Denn das Wort „shit“ in der Zeile „no one gives a shit about what’s soon to come.“ ist laut ESC-Reglement verboten, da es sich um eine nicht familienfreundliche Sprache handelt. Anstelle des „Schimpfwortes“ war während der Performance ein Zischlaut zu hören.



Hier kannst du dir den Auftritt von Isaak im deutschen Vorentscheid anschauen:

Isaak – Steckbrief:

Name: Isaak Guderian

Geburtstag: 31. Januar 1995

Geburtsort: Minden, Deutschland

Alter: 29 Jahre

Sternzeichen: Wassermann

Beruf: Singer-Songwriter

Partnerin: Loreen, verheiratet

Social Media: Instagram (@isaak.music), Youtube (@ISAAK), Webseite (isaak.media)

