Assetto Corsa Evo: Alle kompatiblen Lenkräder im Überblick

Wer den Realismus einer Rennsimulation wie Assetto Corsa Evo voll auskosten möchte, sollte sich mit kompatiblen Racing Wheels auseinandersetzen. Wir zeigen euch, welche Lenkräder ihr schon in der Early Access nutzen könnt.

Liste aller kompatiblen Lenkräder

Auf der offiziellen Website von Publisher 505 Games könnt ihr nachlesen, dass alle Lenkräder mit „Direct Input“ kompatibel sind. Das sind Racing Wheels mit „Direct Drive“-Technologie, die direkt an einem „Force Feedback“-Antriebssystem angeschlossen sind.

Lenkräder mit „Direct Input“ bzw. „Direct Drive“ haben in Shops meist die Zusatzbezeichnung „DD“. Allerdings handelt es sich hier meistens um professionelle und teure Lenkräder für Profis. In der folgenden Liste aller kompatiblen Lenkräder sind aber auch günstige Alternativen dabei:

Asetek Forte Racing Wheel

Asetek Invicta Racing Wheel

Asetek La Prima Racing Wheel

Fanatec CSL DD

Fanatec ClubSport DD

Fanatec ClubSport DD+

Fanatec GT DD Pro

Fanatec Gran Turismo DD Extreme

Fanatec Podium F1

Fanatec Podium DD1

Fanatec Podium DD2

Fanatec Racing Wheel F1

Logitech G29

Logitech G920

Logitech G923

Logitech Pro Racing Wheel

MOZA R3 Racing Wheel

MOZA R5 Racing Wheel

MOZA R9 Racing Wheel

MOZA R12 Racing Wheel

MOZA R16 Racing Wheel

MOZA R21 Racing Wheel

PXN V10 Racing Wheel

SIMAGIC Alpha

SIMAGIC Alpha Mini

SIMAGIC Alpha Ultimate

Simucube 2 Sport

Simucube 2 Pro

Simucube 2 Ultimate

Thrustmaster T128

Thrustmaster T150

Thrustmaster T248

Thrustmaster T300

Thrustmaster T300RS

Thrustmaster T500

Thrustmaster T500RS

Thrustmaster T818

Thrustmaster TMX

Thrustmaster TS-PC

Thrustmaster TS-XW

Thrustmaster TX

Thrustmaster T-GT

Thrustmaster T-GT II

Quelle für die kompatiblen Lenkräder sind die Experten von SimRacingSetups.com.

Ein guter Einstieg, wenn es etwas teurer sein darf: Das „Ready2Race“-Bundle von Fanatec mit dem CSL DD QR2 – Kosten: ca. 400 Euro. (© Fanatec)

Das Lenkrad funktioniert nicht? Hier sind zwei einfache Lösungen!

Ihr habt das Lenkrad mitsamt Zubehör angeschlossen, doch es funktioniert nicht? Es gibt zwei einfache Lösungen für dieses Problem, die ihr unbedingt ausprobieren solltet.

Stellt zunächst sicher, dass außer dem Lenkrad kein anderes Zubehör für die Steuerung am PC angeschlossen ist. Stöpselt also angeschlossene Controller ab oder schaltet sie aus, wenn sie per Bluetooth mit dem Rechner verbunden sind.

Sollten immer noch keine Eingaben vom Lenkrad registriert werden, solltet ihr die Einstellungen öffnen und die Tasten eures Racing Wheels manuell zuweisen. Sollten die Tasten des Lenkrads nicht automatisch registriert werden, könnte dies euer Problem lösen.

Thrustmaster T128: Force-Feedback-Rennlenkrad für PC und PlayStation-Konsolen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.01.2025 15:20 Uhr

Für den Einstieg ideal: das Thrustmaster T128 oder T300RS – leistungsstark und erschwinglich. Ein beliebter Klassiker unter Rennspiel-Fanatikern ist und bleibt außerdem das Logitech G923.

