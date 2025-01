Spiele für Nintendo Switch 2: Xbox-Chef spricht Klartext

Nintendo hat endlich die Switch 2 vorgestellt. Fans wissen jetzt zwar, wie die Konsole aussieht, aber noch nicht, was sie auf ihr zocken können. Der Xbox-Chef Phil Spencer macht jetzt eine vielversprechende Ansage.

Xbox-Chef lobt Nintendo in vollen Zügen

Exklusivspiele auf der Xbox scheinen der Vergangenheit anzugehören. Immer mehr Spiele der Microsoft-Konsole erscheinen auch auf der PS5. Die Nintendo Switch 2 ist von dieser neuen Strategie ebenfalls nicht ausgenommen.

Xbox-Chef Phil Spencer macht im Interview mit Gamertag Radio bereits eine eindeutige Ansage. Dort erklärt er, dass er sich bereits darauf freue, die Hybridkonsole mit Spielen zu versorgen:

Nintendo, ihre Innovationen und was sie in dieser Branche bedeuten... Ich bewundere einfach immer die Schritte, die sie gehen. Sie haben ein kleines Video gemacht, und ich weiß, dass wir mit der Zeit mehr Details erfahren werden. Ich freue mich wirklich darauf, sie mit den Spielen zu unterstützen, die wir haben, und ich denke einfach, dass sie ein wichtiger Teil dieser Branche sind. Phil Spencer

Für Spencer besteht kein Zweifel daran, dass auch die Nintendo Switch 2 wieder ein gewaltiger Erfolg wird. Er beschreibt Nintendo sogar als „meisterhaft“, in dem, was sie tun.

Schaut euch hier das Interview mit Phil Spencer an. Etwa bei Minute 13:10 spricht der Xbox-Chef über die Switch 2:

Welche Xbox-Spiele erscheinen auf der Switch 2?

Die Worte des Xbox-Chefs unterstützen ein Leak, das bereits konkrete Spiele für die Switch 2 vorausgesagt hat. Insider Nate The Hate lag beim Reveal-Termin der Nintendo-Konsole richtig und will außerdem wissen, dass der Microsoft Flight Simulator 2024 und Halo: The Master Chief Collection auf der Switch 2 und ebenfalls auf der PS5 erscheinen werden.

Insider Jez Corden wirft außerdem noch Senua’s Saga: Hellblade 2, Age of Mythology: Retold und Gears of War 1 Ultimate Edition in den Raum. Alle drei Spielen würden für die PS5 erscheinen, was auch einen Port für die Switch 2 wahrscheinlich macht.

Bisher wurden außer einem neuen Mario Kart noch keine Spiele für die Switch 2 bestätigt. Die geleakten Informationen sollten also mit Vorsicht genossen werden, bis Nintendo eine offizielle Ankündigung macht. Womöglich werden während der Nintendo Direct am 2. April erste Xbox-Spiele für die Switch vorgestellt.

