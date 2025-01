Nintendo Switch 2: Es gibt einen unterschätzten Grund, die Konsole sofort zu kaufen

Nintendo hat die Switch 2 endlich gezeigt. Im Grunde handelt es sich um eine größere Version der ersten Generation mit neuen Controllern. Technische Daten oder Details zu den neuen Features sind nicht bekannt. Der Kauf zum Marktstart könnte sich lohnen, denn das hat sich bei der ersten Generation für mich im Nachhinein als überraschend positiv herausgestellt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Nintendo Switch 2 direkt kaufen

Als ich die erste Nintendo Switch vor Jahren direkt zum Launch bei Amazon bestellt hatte, habe ich nicht gewusst, was für einen Schatz ich besitze. Erst als ich die Konsole 2022 und somit Jahre später verkaufen wollte, um auf das OLED-Modell umzusteigen, stellte sich heraus, dass es sich um eine V1 mit besonderen Eigenschaften handelte. Diese lässt sich knacken und damit modifizieren. Damit war sie viel mehr wert als gebrauchte Switch-Konsolen, die jünger waren, bei denen das nicht geht.

Anzeige

Ich habe meine erste Switch nie geknackt, weil ich meist sowieso nur Mario- und Farming-Simulator-Spiele darauf gezockt und diese auch gekauft habe. Trotzdem habe ich mich gefreut, dass die Konsole nach so vielen Jahren im Grunde kaum an Wert verloren hat. Über eBay bin ich meine alte V1-Konsole so für fast 250 Euro losgeworden und konnte mir mit einem kleinen Aufpreis von damals nur 30 Euro das viel bessere OLED-Modell kaufen.

Ich weiß natürlich nicht, ob die Switch 2 in der V1 später ihren Wert durch diese Eigenschaft auch so lange hält. Gut möglich, dass sie sich nicht knacken lässt und damit einfach ganz normal an Wert verliert, wie die anderen Ausführungen. Zumindest bei der ersten Generation hatte ich das Glück, eine V1 zu haben, die dadurch mehr wert war und konnte so günstig auf ein OLED-Modell umsteigen.

Anzeige

Nintendo will es besser als Sony machen

Ohne OLED-Display bei der Switch 2 bleibe ich bei der Switch 1. (© Nintendo/ Bearbeitung: GIGA)

Die große Frage wird am Ende sowieso sein, ob ihr die Switch 2 überhaupt direkt kaufen könnt. Bei der PS5 habe ich wegen der beschränkten Verfügbarkeit über ein Jahr warten müssen. Nintendo will es besser machen und die Lagerbestände vorher ordentlich füllen.

Anzeige

Ich persönlich werde die Switch 2 nur direkt kaufen, wenn sie ein OLED-Display besitzt. Ansonsten warte ich gern ein paar Jährchen, denn die Bildqualität ist mir einfach zu wichtig.

Im Video könnt ihr euch die Nintendo Switch 2 anschauen:

Switch 2: Nintendo lässt im offiziellen Trailer (fast) keine Fragen offen

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.