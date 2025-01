Switch 2: Ein Feature hat Nintendo schon vor 8 Jahren verraten

Nach einem ersten Blick auf die Switch 2 wird auch ein großer Unterschied zum Vorgänger deutlich: Die Joy-Cons werden jetzt direkt in die Seite der Konsole gesteckt. An der Mechanik dafür arbeitet Nintendo schon sehr lange.

Ein Feature der Switch 2 war die ganze Zeit unter unserer Nase

Nintendo behält auch gescheiterte Ideen im Blick – vielleicht werden sie ja noch relevant. Das zeigt sich jetzt bei der Switch 2. Die Hybridkonsole besitzt eine neue Joy-Con-Mechanik, bei der die Controller direkt in die Seite des Handhelds gesteckt werden. Wahrscheinlich werden sie dort magnetisch befestigt.

Die ehemalige Nintendo-Mitarbeiterin Krysta Yang zeigt jetzt ein altes Interview mit Yoshiaki Koizumi. Dort erzählt das hohe Tier bei Nintendo, dass schon die Joy-Cons der Switch 1 eigentlich magnetisch sein sollten.

Der Plan wurde allerdings verworfen, da die magnetische Halterung nicht stabil genug war. So wäre die Konsole manchmal einfach in den Schoß des Spielers gefallen. Stattdessen wählte Nintendo die Schienen, über die die Joy-Cons von oben einrasten. Laut Koizumi war diese Variante zuverlässiger und bot gleichzeitig noch ein „befriedigendes Klicken“.

Nintendo greift alte Idee für Switch 2 wieder auf

Gut 8 Jahre später wissen wir jetzt, dass Nintendo die Magnet-Idee nie komplett aufgegeben hat. Die magnetische Halterung ist zwar noch nicht zu 100 Prozent bestätigt, wirkt anhand des ersten Trailers und vorheriger Leaks aber mehr als wahrscheinlich.

In den letzten Jahren hat Nintendo also offenbar einen Weg gefunden, um die Joy-Cons doch fest und sicher an der Konsole kleben zu lassen. Nintendo zeigt auf der offiziellen Website auch, wie die Controller wieder von der Switch 2 entfernt werden.

Im ersten Trailer hört ihr ebenso wieder das „befriedigende Klicken“, das laut Koizumi so wichtig ist. Jetzt ist es vielleicht sogar noch ein wenig lauter:

Switch 2: Nintendo lässt im offiziellen Trailer (fast) keine Fragen offen

