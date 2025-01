Spiele für Switch 2: Neues Leak kündigt zwei echte Knaller für 2025 an

Nach der offiziellen Ankündigung der Switch 2 wollen Fans wissen, welche Spiele sie denn auf der Nintendo-Konsole spielen können. Die Website eines Online-Händlers könnte es verraten haben.

Erscheinen diese Spiele 2025 für die Switch 2?

Eine Konsole ist bekanntlich nur so gut wie ihre Spiele. Der Versandhändler Newegg könnte jetzt gleich zwei Knaller für die Switch 2 angekündigt haben, über die Nintendo bisher noch den Mantel des Schweigens breitet.

Auf der Website von Newegg werden auch Geschenkgutscheine für den Nintendo eShop verkauft. In der Beschreibung werden folgende Spiele beworben, die alle 2025 erscheinen sollen.

Metroid Prime 4: Beyond

Neues 3D Mario

Neues Mario Kart

Ein Legend of Zelda Remake/ Remaster

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Pokémon Legends: Z-A

Die meisten Spiele der Liste sind schon bekannt. Ein neues 3D-Mario und ein Zelda-Remake/ Remaster hat Nintendo bisher allerdings nicht offiziell angekündigt. Beide Spiele wurden inzwischen übrigens wieder aus der Beschreibung bei Newegg entfernt. Auf Reddit könnt ihr euch noch die alte Version ansehen. Unklar ist allerdings, ob der Händler versehentlich zu viel verraten hat oder ob hier einfach ein etwas übereifriger Fehler korrigiert wurde.

Mario & Zelda: Diese Spiele für Switch 2 sind denkbar

Bisher hat Nintendo nur ein neues Mario Kart für die Switch 2 angekündigt (möglicherweise mit 24 Fahrern auf der gleichen Strecke). Ein neues 3D-Mario und ein Zelda-Remake/Remaster wirken aber trotzdem sehr wahrscheinlich. Seit Super Mario Odyssey sind immerhin mehr als sieben Jahre vergangen. Ein weiteres Leak vermutet sogar Super Mario Galaxy 3 für die neue Konsole.

Nach Zelda: Tears of the Kingdom und Zelda: Echoes of Wisdom dürfte das neue Hyrule-Abenteuer noch ein paar Jahre entfernt sein. Allerdings mangelt es Nintendo nicht an Klassikern, die sie neu auflegen können. Denkbar wäre hier ein komplettes Remake von Ocarina of Time. Alternativ könnte Nintendo auch Twilight Princess und The Wind Waker zurückbringen. Beide Spiele haben Remaster für die Wii U erhalten, aber sitzen seitdem auf der Flop-Konsole fest.

Offizielle Informationen bekommen wir wohl erst am 2. April, während der offiziellen Nintendo Direct zur Nintendo Switch.

