Pokémon-Karten bei McDonald's: Beliebte Aktion kehrt zurück

Seit Jahrzehnten begeistert die Marke Pokémon Fans weltweit – und die Sammelkarten gehören zu den absoluten Highlights für Sammler. Jetzt können sich Fans auf eine Neuauflage der beliebten McDonald's-Aktion freuen. Doch das Jahr 2025 hält noch weitere Überraschungen bereit.

Drachen-Power im Happy Meal: Die Rückkehr der Sammelkarten

Das Happy Meal ist dank seiner kompakten Größe, dem günstigen Preis und der kleinen Überraschung ein Dauerbrenner bei McDonald's. Ab dem 23. Januar 2025 wird es für Pokémon-Fans noch attraktiver: Unter dem Motto „Dragon Discovery“ gibt es in jedem Menü ein Mini-Boosterpack mit vier Pokémon-Karten. Wie bereits aus Frankreich bekannt, enthält jedes Boosterpack:

3 normale Karten

1 holografische Karte

Insgesamt können Sammler 15 verschiedene Karten ergattern. Die Aktion ist eine Hommage an das chinesische Jahr des Drachen, weshalb in den Packs ikonische Drachen-Pokémon wie Glurak, Rayquaza und Sen-Long enthalten sind. Begleitet wird die Aktion von liebevoll gestalteten Verpackungen, auf denen unter anderem Pikachu und Dragoran zu sehen sind.

Pokémon-Sammelkartenspiel: Neues Set erscheint im März

Nach der Veröffentlichung des Sets Karmesin & Purpur – Prismatische Entwicklungen am 27. Januar 2025 steht bereits das nächste Highlight an. Das Set mit dem Titel Scarlet & Violet – Journey Together wird ab dem 28. März 2025 weltweit erhältlich sein. Dieses Set markiert die Rückkehr der beliebten Besitzer-Pokémon, die durch einzigartige Eigenschaften hervorstechen:

Der Name des Trainers wird im Kartennamen integriert, z. B. „Lillys Piepi“.

Ein Porträt des Trainers erscheint in der unteren rechten Ecke des Karten-Artworks.

Einige Karten verfügen über besondere Fähigkeiten, die speziell mit anderen Pokémon desselben Trainers interagieren.

