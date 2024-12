Pokémon: Alle 18 Typen, ihre Stärken, Schwächen, Resistenzen und Immunitäten

Alle Pokémon besitzen Stärken, Schwächen, Immunitäten und Resistenzen. Welche das sind, bestimmt der jeweilige Typ des Taschenmonsters. Wir verschaffen euch einen Überblick zu den Typen aller Pokémon-Generationen und welche Vor- oder Nachteile sie genießen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Stärken und Schwächen aller Typen in Pokémon zusammengefasst

Den Typen eines Pokémon könnt ihr manchmal an ihrem Namen oder Aussehen ableiten. Die drei Starterpokémon aller Generationen sind zum Beispiel immer vom Typ Pflanze, Feuer oder Wasser.

Die folgenden Tabellen zeigen euch alle Typen, ihre Stärken und Schwächen sowie einige Items, die diesen Poké-Typen beeinflussen können. Hier eine kurze Erläuterung aller Begrifflichkeiten:

Immunität bzw. Wirkungslosigkeit : Jeglicher Schaden wird auf Null reduziert. Der Status eines Pokémons kann dennoch verändert werden (Beispiel: Paralyse, Vergiftung oder Verbrennung). Immunität bezieht sich auf die Defensive, während sich Wirkungslosigkeit auf die Offensive bezieht.

: Jeglicher Schaden wird auf Null reduziert. Der Status eines Pokémons kann dennoch verändert werden (Beispiel: Paralyse, Vergiftung oder Verbrennung). Immunität bezieht sich auf die Defensive, während sich Wirkungslosigkeit auf die Offensive bezieht. Effektiv gegen : Jeglicher Schaden wird auf 150 % erhöht.

: Jeglicher Schaden wird auf 150 % erhöht. Schwach gegen bzw. resistent gegen: Jeglicher Schaden wird auf 50 % reduziert.

Anzeige

Die Stärken und Schwächen aller Typen in einer Grafik zusammengefasst. (© GIGA)

Während einige Pokémon sogar zwei Typen besitzen (sogenannte Dualtypen), stammen Attacken immer nur von einem Typen ab. Setzt ein Feuer-Pokémon wie Glumanda zum Beispiel eine Feuer-Attacke wie Glut ein, wird der Schaden erhöht (genau genommen um 50 %).

Anzeige

Zugefügter Schaden kann also verdoppelt, halbiert oder komplett reduziert werden. Die praktische Grafik fasst für euch die Stärken und Schwächen aller Typen in Pokémon zusammen. Diese gelten für alle Pokémon-Spiele gleichermaßen.

Pokémon-Typ: Normal

Der Normal-Typ besteht seit der ersten Generation (Pokémon: Blaue Edition und Pokémon: Rote Edition). Pokémon vom Typ Normal besitzen keine effektiven Attacken gegen andere Typen.

Effektivitätentabelle Pokémon-Typen Effektiv gegen - Schwäche (Offensiv) Gestein und Stahl Schwäche (Defensiv) Kampf Wirkungslos gegen Geist Resistent gegen - Immun gegen Geist

Von diesen Items profitieren Pokémon vom Typ Normal:

Normaljuwel : Verstärkt Normal-Attacken um 50%.

: Verstärkt Normal-Attacken um 50%. Seidenschal : Verstärkt Normal-Attacken um 20%.

: Verstärkt Normal-Attacken um 20%. Latchibeere: Normal-Attacken gegen den Träger sind schwächer.

Anzeige

Pokémon-Typ: Pflanze

Der Typ Pflanze zählt in jeder Generation zu den drei Starterpokémon (Pflanze, Feuer und Wasser) und wurde mit der ersten Generation eingeführt. Sporen-Attacken haben seit der sechsten Generation keine Wirkung mehr auf Pokémon mit diesem Typen.

Effektivitätentabelle Pokémon-Typen Effektiv gegen Wasser, Boden und Gestein Schwäche (Offensiv) Pflanze, Feuer, Flug, Gift, Käfer, Drache und Stahl Schwäche (Defensiv) Feuer, Flug, Gift, Käfer und Eis Wirkungslos gegen - Resistent gegen Pflanze, Wasser, Elektro und Boden Immun gegen -

Von diesen Items profitieren Pokémon vom Typ Pflanze:

Pflanzjuwel : Verstärkt Pflanzen-Attacken um 50%.

: Verstärkt Pflanzen-Attacken um 50%. Wundersaat : Verstärkt Pflanzen-Attacken um 20%.

: Verstärkt Pflanzen-Attacken um 20%. Wiesentafel: Verstärkt Pflanzen-Attacken um 20%.

Pokémon-Typ: Feuer

Wie die Typen Wasser und Pflanze ist Feuer seit der ersten Generation vertreten. Zudem gibt es immer mindestens ein Starterpokémon mit dem Typ Feuer. Die Monster von diesem Typ können nicht an Verbrennungen leiden.

Anzeige

Effektivitätentabelle Pokémon-Typen Effektiv gegen Pflanze, Käfer, Eis und Stahl Schwäche (Offensiv) Feuer, Wasser, Gestein und Drache Schwäche (Defensiv) Wasser, Boden und Gestein Wirkungslos gegen - Resistent gegen Pflanze, Käfer, Feuer, Käfer, Eis, Stahl und Fee Immun gegen -

Von diesen Items profitieren Pokémon vom Typ Feuer:

Feuerjuwel : Verstärkt Feuer-Attacken um 50%.

: Verstärkt Feuer-Attacken um 50%. Feuertafel : Verstärkt Feuer-Attacken um 20%.

: Verstärkt Feuer-Attacken um 20%. Holzkohle : Verstärkt Feuer-Attacken um 20%.

: Verstärkt Feuer-Attacken um 20%. Fragiabeere: Selbstheilung bei Verbrennung.

Pokémon-Typ: Wasser

Die meisten Monster in der Pokémon-Welt besitzen den Typ Wasser. Zusammen mit den Pokétypen Pflanze und Feuer, wird es vermutlich in jeder Generation ein Starterpokémon vom Typ Wasser geben (außer Pokemon Gelb, wo ihr mit Pikachu als Starter das Spiel beginnt).

Effektivitätentabelle Pokémon-Typen Effektiv gegen Feuer, Boden und Gestein Schwäche (Offensiv) Pflanze, Wasser und Drache Schwäche (Defensiv) Pflanze und Elektro Wirkungslos gegen - Resistent gegen Feuer, Wasser, Eis und Stahl Immun gegen -

Von diesen Items profitieren Pokémon vom Typ Wasser:

Wasserjuwel : Verstärkt Wasser-Attacken um 50%.

: Verstärkt Wasser-Attacken um 50%. Wassertafel : Verstärkt Wasser-Attacken um 20%.

: Verstärkt Wasser-Attacken um 20%. Zauberwasser : Verstärkt Wasser-Attacken um 20%.

: Verstärkt Wasser-Attacken um 20%. Knolle: Erhöht Spezial-Angriff, wenn der Träger von einer Wasser-Attacke getroffen wird.

Das folgende Video zeigt euch die Starter-Pokémon vom Typ Pflanze, Feuer und Wasser aus den ersten acht Generationen.

Die Starter-Pokémon aller Pokémon-Generationen im Vergleich! Abonniere uns

auf YouTube

Pokémon-Typ: Elektro

Der Elektro-Typ ist seit der ersten Generation vertreten. Pokémon mit diesem Typ können nicht paralysiert werden. Das bekannteste Elektro-Pokémon dürfte für die meisten Pikachu sein.

Effektivitätentabelle Pokémon-Typen Effektiv gegen Wasser und Flug Schwäche (Offensiv) Pflanze, Elektro und Drache Schwäche (Defensiv) Boden Wirkungslos gegen Boden Resistent gegen Elektro, Flug und Stahl Immun gegen -

Von diesen Items profitieren Pokémon vom Typ Elektro:

Elektrojuwel : Verstärkt Elektro-Attacken um 50%.

: Verstärkt Elektro-Attacken um 50%. Blitztafel : Verstärkt Elektro-Attacken um 20%.

: Verstärkt Elektro-Attacken um 20%. Akku : Erhöht Angriff, wenn der Träger von einer Elektro-Attacke getroffen wird.

: Erhöht Angriff, wenn der Träger von einer Elektro-Attacke getroffen wird. Amrenabeere: Selbstheilung bei Paralyse.

Pokémon-Typ: Kampf

Der Typ Kampf ist gleich gegen fünf andere Typen effektiv und wurde mit der ersten Generation eingeführt.

Effektivitätentabelle Pokémon-Typen Effektiv gegen Normal, Gestein, Eis, Unlicht und Stahl Schwäche (Offensiv) Flug, Gift, Käfer, Psycho und Fee Schwäche (Defensiv) Flug, Psycho und Fee Wirkungslos gegen Geist Resistent gegen Gestein, Käfer und Unlicht Immun gegen -

Von diesen Items profitieren Pokémon vom Typ Kampf:

Kampfjuwel : Verstärkt Kampf-Attacken um 50%.

: Verstärkt Kampf-Attacken um 50%. Fausttafel : Verstärkt Kampf-Attacken um 20%.

: Verstärkt Kampf-Attacken um 20%. Schwarzgurt: Verstärkt Kampf-Attacken um 20%.

Pokémon-Typ: Flug

Wie die vorigen Typen ist auch Flug seit der ersten Generation mit dabei. Attacken vom Typ Boden haben gegen Flug-Pokémon keine Wirkung.

Effektivitätentabelle Pokémon-Typen Effektiv gegen Pflanze, Kampf und Käfer Schwäche (Offensiv) Elektro, Gestein und Stahl Schwäche (Defensiv) Elektro, Gestein und Eis Wirkungslos gegen - Resistent gegen Pflanze, Kampf und Käfer Immun gegen Boden

Von diesen Items profitieren Pokémon vom Typ Flug:

Flugjuwel : Verstärkt Flug-Attacken um 50%.

: Verstärkt Flug-Attacken um 50%. Wolkentafel : Verstärkt Flug-Attacken um 20%.

: Verstärkt Flug-Attacken um 20%. Hackattack: Verstärkt Flug-Attacken um 20%.

Pokémon-Typ: Gift

Pokémon vom Typ Gift existieren seit der ersten Generation und können nicht vergiftet werden. In den ersten Editionen war der Gift-Typ noch effektiv gegen Käfer-Pokémon – dies wurde mit den neuen Generationen geändert.

Effektivitätentabelle Pokémon-Typen Effektiv gegen Pflanze und Fee Schwäche (Offensiv) Gift, Boden, Gestein und Geist Schwäche (Defensiv) Boden und Psycho Wirkungslos gegen Stahl Resistent gegen Pflanze, Kampf, Gift, Käfer und Fee Immun gegen -

Von diesen Items profitieren Pokémon vom Typ Gift:

Giftjuwel : Verstärkt Gift-Attacken um 50%.

: Verstärkt Gift-Attacken um 50%. Gifttafel : Verstärkt Gift-Attacken um 20%.

: Verstärkt Gift-Attacken um 20%. Giftstich : Verstärkt Gift-Attacken um 20%.

: Verstärkt Gift-Attacken um 20%. Giftschleim: Gift-Pokémon erhalten jede Runde 1/16 ihrer KP zurück und anderen Monstern werden jede Runde 1/8 ihrer KP abgezogen.

Pokémon-Typ: Boden

Auch der Pokétyp Boden ist seit der ersten Generation vertreten. Pokémon dieses Typs besitzen eine Schwäche gegen den Typ Flug und sind immun gegen Elektro-Pokémon.

Effektivitätentabelle Pokémon-Typen Effektiv gegen Feuer, Elektro, Gift, Gestein und Stahl Schwäche (Offensiv) Pflanze und Käfer Schwäche (Defensiv) Pflanze, Wasser und Eis Wirkungslos gegen Flug Resistent gegen Gift und Gestein Immun gegen Elektro

Von diesen Items profitieren Pokémon vom Typ Boden:

Bodenjuwel : Verstärkt Boden-Attacken um 50%.

: Verstärkt Boden-Attacken um 50%. Erdtafel : Verstärkt Boden-Attacken um 20%.

: Verstärkt Boden-Attacken um 20%. Pudersand: Verstärkt Boden-Attacken um 20%.

Pokémon-Typ: Gestein

Der Pokémon-Typ Gestein ist ebenfalls seit der ersten Generation vertreten. Viele Gestein-Pokémon sind gleichzeitig auch vom Typ Boden.

Effektivitätentabelle Pokémon-Typen Effektiv gegen Feuer, Flug, Käfer und Eis Schwäche (Offensiv) Kampf, Boden und Stahl Schwäche (Defensiv) Pflanze, Wasser, Kampf, Boden und Stahl Wirkungslos gegen - Resistent gegen Normal, Feuer, Flug und Gift Immun gegen -

Von diesen Items profitieren Pokémon vom Typ Gestein:

Gesteinjuwel : Verstärkt Gestein-Attacken um 50%.

: Verstärkt Gestein-Attacken um 50%. Steintafel : Verstärkt Gestein-Attacken um 20%.

: Verstärkt Gestein-Attacken um 20%. Granitstein : Verstärkt Gestein-Attacken um 20%.

: Verstärkt Gestein-Attacken um 20%. Steinrauch: Verstärkt Gestein-Attacken um 20%.

Pokémon-Typ: Käfer

Der Typ Käfer wurde mit den ersten Generationen eingeführt. In der Offensive ist er gegen gleich sieben Typen benachteiligt.

Effektivitätentabelle Pokémon-Typen Effektiv gegen Pflanze, Psycho und Unlicht Schwäche (Offensiv) Feuer, Kampf, Flug, Gift, Geist, Stahl und Fee Schwäche (Defensiv) Feuer, Flug und Gestein Wirkungslos gegen - Resistent gegen Pflanze, Kampf und Boden Immun gegen -

Von diesen Items profitieren Pokémon vom Typ Käfer:

Käferjuwel : Verstärkt Käfer-Attacken um 50%.

: Verstärkt Käfer-Attacken um 50%. Käfertafel : Verstärkt Käfer-Attacken um 20%.

: Verstärkt Käfer-Attacken um 20%. Silberstaub: Verstärkt Käfer-Attacken um 20%.

Pokémon-Typ: Eis

Pokémon vom Typ Eis können nicht erfrieren oder von Fähigkeiten wie Hagel getroffen werden. Zudem wurden sie in der ersten Generation von Pokémon eingeführt.

Effektivitätentabelle Pokémon-Typen Effektiv gegen Pflanze, Flug, Boden und Drache Schwäche (Offensiv) Feuer, Wasser, Eis und Stahl Schwäche (Defensiv) Feuer, Kampf, Gestein und Stahl Wirkungslos gegen - Resistent gegen Eis Immun gegen -

Von diesen Items profitieren Pokémon vom Typ Eis:

Eisjuwel : Verstärkt Eis-Attacken um 50%.

: Verstärkt Eis-Attacken um 50%. Frosttafel : Verstärkt Eis-Attacken um 20%.

: Verstärkt Eis-Attacken um 20%. Ewiges Eis : Verstärkt Eis-Attacken um 20%.

: Verstärkt Eis-Attacken um 20%. Wilbirbeere: Selbstheilung bei Frost.

Pokémon-Typ: Psycho

In der ersten Generation waren Pokémon vom Typ Psycho immun gegen Geist-Attacken – mit der zweiten Generation wurde dies jedoch aufgehoben.

Effektivitätentabelle Pokémon-Typen Effektiv gegen Kampf und Psycho Schwäche (Offensiv) Psycho und Stahl Schwäche (Defensiv) Käfer, Geist und Unlicht Wirkungslos gegen Unlicht Resistent gegen Kampf und Psycho Immun gegen -

Von diesen Items profitieren Pokémon vom Typ Psycho:

Psychojuwel : Verstärkt Psycho-Attacken um 50%.

: Verstärkt Psycho-Attacken um 50%. Hirntafel : Verstärkt Psycho-Attacken um 20%.

: Verstärkt Psycho-Attacken um 20%. Krummlöffel: Verstärkt Psycho-Attacken um 20%.

Pokémon-Typ: Geist

Geist-Pokémon gibt es schon seit der ersten Generation. Zudem sind Monster vom Typ Psycho nicht mehr immun gegen Poké-Typen dieser Kategorie.

Effektivitätentabelle Pokémon-Typen Effektiv gegen Psycho und Geist Schwäche (Offensiv) Unlicht Schwäche (Defensiv) Geist und Unlicht Wirkungslos gegen Normal Resistent gegen Gift und Käfer Immun gegen Normal und Kampf

Von diesen Items profitieren Pokémon vom Typ Geist:

Geistjuwel : Verstärkt Geist-Attacken um 50%.

: Verstärkt Geist-Attacken um 50%. Geisttafel : Verstärkt Geist-Attacken um 20%.

: Verstärkt Geist-Attacken um 20%. Bannsticker: Verstärkt Geist-Attacken um 20%.

Pokémon-Typ: Drache

Viele Pokémon vom Typ Drache besitzen oftmals einen zweiten Typen (Dualtyp). Sie sind – wie alle bisherigen Klassen – seit der ersten Generation vertreten.

Effektivitätentabelle Pokémon-Typen Effektiv gegen Drache Schwäche (Offensiv) Stahl Schwäche (Defensiv) Eis, Drache und Fee Wirkungslos gegen Fee Resistent gegen Pflanze, Feuer, Wasser und Elektro Immun gegen -

Von diesen Items profitieren Pokémon vom Typ Drache:

Drachenjuwel : Verstärkt Drachen-Attacken um 50%.

: Verstärkt Drachen-Attacken um 50%. Dracotafel : Verstärkt Drachen-Attacken um 20%.

: Verstärkt Drachen-Attacken um 20%. Drachenzahn: Verstärkt Drachen-Attacken um 20%.

Pokémon-Typ: Unlicht

Der Poké-Typ Unlicht wurde mit der zweiten Generation (Pokémon: Silberne Edition und Pokémon: Goldene Edition) eingeführt.

Effektivitätentabelle Pokémon-Typen Effektiv gegen Psycho und Geist Schwäche (Offensiv) Kampf, Unlicht und Fee Schwäche (Defensiv) Kampf, Käfer und Fee Wirkungslos gegen - Resistent gegen Geist und Unlicht Immun gegen Psycho

Von diesen Items profitieren Pokémon vom Typ Unlicht:

Unlichtjuwel : Verstärkt Unlicht-Attacken um 50%.

: Verstärkt Unlicht-Attacken um 50%. Furchttafel : Verstärkt Unlicht-Attacken um 20%.

: Verstärkt Unlicht-Attacken um 20%. Schattenglas: Verstärkt Unlicht-Attacken um 20%.

Pokémon-Typ: Stahl

Der Typ Stahl wurde zusammen mit Unlicht in der zweiten Pokémon-Generation eingeführt. Seit der sechsten Generation sind Stahl-Pokémon nicht mehr resistent gegen Geist- und Unlicht-Attacken. Zudem ist er in der Defensive gegen zehn Typen resistent, was den Pokétyp-Stahl sehr beliebt macht.

Effektivitätentabelle Pokémon-Typen Effektiv gegen Gestein, Eis und Fee Schwäche (Offensiv) Feuer, Wasser, Elektro und Stahl Schwäche (Defensiv) Feuer, Kampf und Boden Wirkungslos gegen - Resistent gegen Normal, Pflanze, Flug, Gestein, Käfer, Eis, Psycho, Drache, Stahl und Fee Immun gegen Gift

Von diesen Items profitieren Pokémon vom Typ Stahl:

Stahljuwel : Verstärkt Stahl-Attacken um 50%.

: Verstärkt Stahl-Attacken um 50%. Eisentafel : Verstärkt Stahl-Attacken um 20%.

: Verstärkt Stahl-Attacken um 20%. Metallmantel: Verstärkt Stahl-Attacken um 20%.

Pokémon-Typ: Fee

Der Pokétyp Fee wurde mit der sechsten Generation (Pokémon X und Pokémon Y) eingeführt. Auch diversen Pokémon älterer Generationen wurde dieser neue Typ zugewiesen. Beispiele sind Piepi und Pummeluff.

Effektivitätentabelle Pokémon-Typen Effektiv gegen Kampf, Drache und Unlicht Schwäche (Offensiv) Feuer, Gift und Stahl Schwäche (Defensiv) Gift und Stahl Wirkungslos gegen - Resistent gegen Kampf, Käfer und Unlicht Immun gegen Drache

Von diesen Items profitieren Pokémon vom Typ Fee:

Feentafel: Verstärkt Fee-Attacken um 50%.

Kennt ihr diese Vor- und Nachteile aller Typen, werden euch viele Kämpfe leichter fallen. Das Tolle daran: Dies gilt für alle Generationen, die bisher erschienen sind. Werden irgendwann neue Typen eingeführt, findet ihr diese auch hier im Beitrag.

Ihr zählt euch zu den besten Pokémon-Trainern aller Zeiten? Dann stellt euer Können unter Beweis und stellt euch diesem lustigen Quiz:

Könnt ihr am Namen das Pokémon vs. das Medikament erkennen? (Quiz)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.