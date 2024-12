Temtem: Das sind die Starter im Detail

In Temtem ist das Sammeln von Monstern nicht die einzige Parallele zu Nintendos Mega-Hit Pokémon. Denn am Anfang des Spiels steht ihr ebenfalls vor der schwierigen Entscheidung, den richtigen Starter für eure Reise zu wählen. Wie diese Begleiter aussehen, was für Entwicklungen sie durchmachen und welche Fähigkeiten die nützlichsten sind, verraten wir euch in diesem Guide.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Schon zu Beginn eurer Monsterjagd habt ihr in Temtem die Qual der Wahl, euch für einen von drei Startern zu entscheiden. Diese weisen unterschiedliche Fähigkeiten wie Stärken und Schwächen auf, die für einige Aktionen vom Vorteil oder Nachteil sein können. Die auswählbaren Starter gehören alle verschiedenen Typen an, die ebenfalls manche Spielmechaniken verändern.

Damit ihr schon von Beginn an ein auf euch zugeschnittenes Monster im Repertoire habt und richtig durchstarten könnt, zeigen wir euch im Detail jeden Starter und seine Eigenschaften.

Die Temtem-Starter

Bei den drei Startern handelt es sich um Houchic vom Typ Mental, Crystle mit dem Typ Kristall und Smazee vom Typ Kampf. Sie alle haben drei Entwicklungsstufen. Houchic und Smazee entwickeln sich ab Level 29 weiter, während Crystle erst ab Level 30 eine Entwicklung aufsteigt.

Anzeige

Mental-Starter: Houchic

Der schelmisch daherblickende Houchic sorgt mit seinen Mental-Attacken für ordentlich Psychotherapie bei den Gegnern. (© Crema)

Anzeige

Typ Mental Basiswerte HP: 38

38 Ausdauer: 44

44 Geschwindigkeit: 66

66 Angriff: 40

40 Verteidigung: 41

41 Spezial-Angriff: 72

72 Spezial-Verteidigung: 52 Angriff Nicht effektiv gegen: Kristall (Schaden: 1/2x )

Kristall (Schaden: 1/2x ) Effektiv gegen: Neutral, Kampf (Schaden: 2x) Verteidigung Schwach gegen: Elektrik, Digital, Kristall (Schaden: 2x)

Elektrik, Digital, Kristall (Schaden: 2x) Stark gegen: Neutral, Kampf (Schaden: 1/2x) Fundort Arbury auf der Route „Meadowdale“, Level 40-50 Entwicklungen Ab Level 29 zu Nr. #033 Tental, ab Level 53 zu Nagaise Techniken Mental: Psy Wave, Hypnosis, Energy Manipulation, Telekinetik Shrapnel, Beta Burst, Psy Surge

Neutral: Kick, Tenderness, Humiliating Slap, Strangle (durch Zucht)

Houchic ist vom Typ „Mental“ und besitzt die Eigenschaft „Soft Touch“, mit dem er schlafende Feinde beim Angreifen nicht weckt. Die zweite Eigenschaft wird durch „Mental Alliance“ um 15 % erhöht, wenn ein weiteres verbündetes Temtem ebenfalls dem Typ „Mental“ angehört.

Mit Level 29 entwickelt sich Houchic weiter zu Tental und bekommt damit zwei weitere Eigenschaften: „Avenger“ und „Water Affinity“. Mit dem ersteren bekommt Tental zusätzliche Geschwindigkeit und Spezialattacke, wenn ein Verbündeter ausgeknockt wird. Mit „Water Affinity“ erhöht sich der Wasserschaden von Tental um 50 %

Anzeige

Mit Level 53 erreicht Houchic dann seine finale Evolution und erscheint euch als Nagaise. Auch hier bekommt das Temtem zwei weitere Eigenschaften namens „Deceit Aura“ und „Water Custodian“. Mit „Deceit Aura“ könnt ihr die Priorität aller Techniken entsprechend ihrem Prio-Level umkehren (außer Ultra-Techniken). Wenn also eine Technik als „sehr niedrig“ eingestuft war, wird sie durch den Skill zu „sehr hoch“. „Water Custodian“ hingegen sorgt ihr dafür, dass alle Wasserattacken, die euren Verbündeten angreifen würden, stattdessen euch angreifen.

Kristall-Starter: Crystle

Typ Kristall Basiswerte HP: 60

60 Ausdauer: 41

41 Geschwindigkeit: 33

33 Angriff: 61

61 Verteidigung: 69

69 Spezial-Angriff: 46

46 Spezial-Verteidigung: 42 Angriff Nicht effektiv gegen: Feuer, Erde (Schaden: 1/2x)

Feuer, Erde (Schaden: 1/2x) Effektiv gegen: Elektro, Mental (Schaden: 2x) Verteidigung Schwach gegen: Feuer, Erde, Kampf (Schaden: 1/2x)

Feuer, Erde, Kampf (Schaden: 1/2x) Stark gegen: Elektrik, Mental, Gift (Schaden: 2x) Fundort Kupeleleza (Südlichste Insel)

Minen von Mictlan (Route 11) Entwicklungen Ab Level 30 zu Sherald, ab Level 51 zu Tortenite. Techniken Kristall: Glass Blade, Mirror, Shell, Crystal Dust, Crystal Spikes

Neutral: Nibble, Head Ram, Rampage

Anzeige

Der Starter vom Typ Kristall ist Crystle, der mit „Rested“ und „Amphibian“ zwei sehr nützliche Eigenschaften hat. Ersteres fügt anderen Temtems 25 % mehr Schaden bei Angriffen und Spezialangriffen zu, wenn Crystle in den ersten zwei Runden im Kampf antritt. Wenn der Starter von einer Wasserattacke getroffen wird, erhöht sich seine Geschwindigkeit durch „Amphibian“.

Mit Level 30 bekommt Crystle, nun zu Sherald entwickelt, zwei neue Eigenschaften: „Mirroring“ und „Provident“. „Mirroring“ ist ziemlich selbsterklärend: Damit reflektiert ihr 25 % des Schadens, welches ihr durch Spezialtechniken bekommen würdet, auf euren Angreifer zurück. „Provident“ sorgt dafür, dass eure Spezialverteidigung nach Angriffen durch Erde, Feuer und Nahkampf erhöht wird.

Auch Tortenite, die dritte Evolutionsstufe von Crystle, hat es faustdick hinter den Ohren. Seine neue Eigenschaft „Confined“ sorgt dafür, dass ihr, solltet ihr den Zustand „Trapped“ bekommen, zusätzliche Verteidigung und Spezialverteidigung bekommt. Mit „Efficient“ reduzieren sich die benötigten STA-Punkte für alle Angrifftechnken um ganze 30 %.

Kampf-Starter: Smazee

Typ Kampf Basiswerte HP: 49

49 Ausdauer: 55

55 Geschwindigkeit: 66

66 Angriff: 69

69 Verteidigung: 44

44 Spezial-Angriff: 37

37 Spezial-Verteidigung: 37 Angriff Nicht effektiv gegen: Mental (Schaden:1/2x)

Mental (Schaden:1/2x) Effektiv gegen: Erde, Kristall (Schaden: 2x) Verteidigung Schwach gegen: Mental, Digital (Schaden: 2x)

Mental, Digital (Schaden: 2x) Stark gegen: Kampf (Schaden: 1/2x) Fundort Auf der Insel Arbury auf der Route „Greenglen Forest“ (Level 30-40) Entwicklungen Ab Level 29 zu Baboong und ab Level 52 zu Seismunch Techniken Nahkampf: Martial Strike, Show Off, Uppercut, Perfect Jab

Neutral: Kick, Tail Strike

Erde: Sand Splatter

Mental: Intimidation

Feuer: Heat Up

Für Spieler, die gerne mit Freunden spielen, ist die Eigenschaft „Freundschaft“ beim Kampf-Starter Smazee besonders nützlich. Denn durch diese wird euer Temtem nicht von den Attacken Verbündeter getroffen und geschädigt. Zudem erhöht sich sein Angriff um 1, wenn „Fever Rush“ eingesetzt und Smazee von einem Statuseffekt betroffen ist.

Als Baboong bekommt Smazee mit Level 29 zwei neue Eigenschaften namens „Brawny“ und „Cold-Blooded“. Die erste Eigenschaft erhöht euren physischen Schaden um 20 %, während die zweite euch vor Eis- und Frost-Zuständen beschützt und euch stattdessen mit dem Zustand „Regeneration“ segnet.

Der imposante Seismunch, die finale Entwicklungsstufe von Smazee, hat neben „Earthbound“ ordentlich „Self-Esteem“ im Gepäck. Mit dieser Eigenschaft heilt sich Seismunch von allerlei Statuseffekten wie Gift, Feuer, Eis, Erschöpfung und sogar Doom, sobald er einen Gegner ausknockt. „Earthbound“ ist ein unkomplizierter Skill: Wann auch immer ihr mit Seismunch eine Erdattacke einsetzt, bekommt ihr zusätzliche Verteidigung.

Die Vorteile und Nachteile der Starter

Anders als bei Pokémon üblich, habt ihr in Temtem die Möglichkeit, einen weiteren Starter auch im späteren Spielverlauf zu erhalten, ohne diesen gegen ein anderes Monster eintauschen zu müssen. Seid ihr also unzufrieden mit eurer ersten Wahl, findet ihr diese in freischaltbaren Gebieten der Wildnis. Doch nun zu den Vor- und Nachteilen der einzelnen Starter.

Houchic – eine süße Glaskanone

Dieser überzeugt mit einer recht guten Geschwindigkeit und seinem Spezial-Angriff mit einem Schaden von 72. Vor allem im späteren Verlauf des Spiels sind die starken Angriffe besonders nützlich. Allerdings mangelt es ihm an einer starken Verteidigung, was die Abwehr von Attacken erschwert und seine wenigen Lebenspunkte ganz besonders gefährdet. Nicht besonders hilfreich dabei ist es, dass er drei Schwächen und nur zwei Stärken in der Verteidigung hat.

Auch das Leveln erweist sich als äußerst mühselig und zäh, da er – trotz der starken Spezial-Attacke – sehr wenige Attack-Kombinationen zur Verfügung hat. Dadurch ist es möglich, dass Kämpfe mit Houchic schnell ermüdend wirken.

Crystle – eine ausbalancierte Offense-Defense-Kombi

Crystles größter Vorteil ist die gute Verteidigung mit 69. Auch die Stärken und Schwächen seiner Angriffe wie Verteidigungen sind sehr ausgeglichen. Ihn am Anfang des Spiels zu besitzen dürfte relativ hilfreich sein, da er genauso viel Schaden austeilen wie einstecken kann. Allerdings ist seine Ausdauer relativ niedrig und den Geschwindigkeitsrekord wird er wohl auch nicht gewinnen. Dieses Manko könnte sich vor allem bei sehr schnellen Gegnern rächen.

Smazee – schnell, aber eher schwach

Und ein solcher Gegner ist Smazee. Schnelle und starke Angriffe sind seine Stärke, obwohl die Spezial-Attacke nicht ganz das Wahre ist. Ebenso mangelt es ihm an guten Verteidigungswerten und einem guten Ausgleich zwischen den Stärken und Schwächen seiner Verteidigung. Allgemein hat er keine besonders atemberaubenden Werte, da viele nicht einmal in die Nähe der 50-Marke kommen. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass der Starter schnell mit einem anderen Temtem ausgetauscht wird.

Die beste Starter-Wahl

Die Wahl des Favoriten fällt für uns letztendlich auf das Kristall-Temtem Crystle. Mit Hinblick auf seine Werte und der Einschätzung von Vor- und Nachteile kristallisiert sich dieser Starter als ein zuverlässiger Begleiter für den Beginn der Reise heraus. Da ihr auf der ersten Quest-Insel Deniz vielen Elektro-Gegnern über den Weg lauft, hilft vor allem seine Resistenz gegen deren Angriffe. Auch seine Attacken schädigen ihnen mehr als die von Houchic und Smazee.

Doch auch nach mehreren Spielstunden ist Crystle eine hilfreiche Ergänzung in eurer Sammlung. Denn durch die Attacke „Crystle Dust“ wirkt er Angriffe mit einem Wert von 80 und setzt jede Runde nur 11 Punkte seiner Ausdauer ein. Er wird euch also viel Freude bereiten und etliche Möglichkeiten bieten, mit seinen Fähigkeiten zu experimentieren.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.