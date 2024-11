Pokémon TCG Pocket: Sabrina im Pack ziehen und einsetzen

In Pokémon TCG Pocket gibt es nicht nur Taschenmonster, die ihr sammeln könnt. Eine der gefragtesten Unterstützungskarten ist Sabrina. Im Folgenden erklären wir euch, in welchem Pack ihr sie bekommt und was die Karte so besonders macht.

Sabrina in Pokémon TCG Pocket bekommen

Um alle Karten in Pokémon TCG Pocket zu bekommen, müsst ihr auch die Unterstützungskarten erhalten. Sabrina könnt ihr aus dem Booster-Pack Glurak (Unschlagbare Gene) ziehen. Entweder in der normalen oder Ex-Variante.



Falls ihr bisher kein Glück hattet, könnt ihr die Karte aber auch alternativ gegen Pack-Punkte eintauschen. Die normale Version kostet 70 und die Ex-Variante 1.250 Pack-Punkte. Pack-Punkte erhaltet ihr automatisch durch das Öffnen von Booster-Packs. Zudem könnt ihr sie bei passender Auswahl auch in der Wunderwahl bekommen.



Im folgenden Video bekommt ihr einen kurzen Überblick über das Mobile-Sammelkartenspiel Pokémon TCG Pocket:

Pokémon Sammelkartenspiel Pocket: Was kann das neue kostenlose Mobile Game?

auf YouTube

Was macht Sabrina so besonders?

Sabrina gehört nicht zu den Immersions-Karten von Pokémon TCG Pocket, dennoch ist sie sehr gefragt, da sie euch im Kampf immens unterstützen kann.



Sabrina ist so besonders, weil sie an keinen spezifischen Pokémon-Typ gebunden ist. Zudem zwingt Sabrina den Gegner, sein Pokémon in der aktiven Position auszutauschen, was sie im Kampf besonders stark macht.



Ihr könnt Sabrina somit in jedem Deck einsetzen und euren Gegner zwingen, seine gegebenenfalls übermächtige aktive Karte zu wechseln. Hierdurch entsteht die Möglichkeit, dass ihr einen vermeintlich verloren geglaubten Kampf noch drehen könnt.



Habt ihr Sabrina noch nicht in eurer Sammlung, könnt ihr alternativ Tauboss einsetzen. Für Tauboss braucht ihr allerdings die vorherigen Entwicklungsstufen Taubsi und Tauboga. Die Fähigkeit „Wegtreiben“ von Tauboss hat den gleichen Effekt wie Sabrina.

